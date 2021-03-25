Силовики ворвались в дом к гродненскому журналисту Анджею Почобуту
Утром 25 марта начался обыск дома у гродненского журналиста Анджея Почобута. Его жена Оксана Почобут успела только написать: "Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают".
На каком основании дома Почобутов проводят обыск пока неизвестно.
24 марта главу непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис закрытым судом осудили на 15 суток административного ареста за организацию и проведение праздника Казюки. Анджей Почобут - член этого союза.
"Режим Александра Лукашенко находится в политическом и экономическом кризисе. Ему необходимо отвлечь внимание общества от этого положения. Внешним врагом будет Польша, внутренним - польское меньшинство в Беларуси", - сказал после суда Анджей Почобут.
08:40 25/03/2021
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