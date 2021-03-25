Как известно в работе над новой Конституцией приняла и команда Светланы Тихановской. И даже представила общественности свой проект. Александр Лукашенко сформировал комиссию, где нет представителей оппозиции. Над проектом новой Конституции будет работать бывший председатель Конституционного суда и бывший Генпрокурор Григорий Василевич.

По словам заслуженного юриста, некоторые идеи проекта ему понравились и «их можно было бы воспринять».





Прозвучал и ключевой вопрос: Почему вы поддерживаете идею о том, что нужно вернуться к ограничению сроков для президента? Ведь был референдум 2004 года, итоги которого вы не оспариваете. И вот что ответил профессор: — Два срока пребывания на такой высокой должности — это апробированная европейская практика.





По оценке Василевича, правильно в проекте отражено, что Конституционный суд будет обладать правом проверки конституционности назначения или отказа в назначении референдума. Ранее он таким правом не обладал, нарушив Конституцию в 1996 году.





Вместе с тем экс-генпрокурор удивлен допускаемым двойным гражданством, «приданием белорусскому языку статуса единственного государственного языка». Можно поспорить и с кворумом для принятия законов в парламенте, признания выборов или референдума состоявшимися.





Отвечая на вопрос, следует ли закрепить в новой Конституции выборность руководителей районов и городов, Василевич сказал, что «выборность местных руководителей выглядит демократично, но надо, чтобы все было в гармонии», пишет officelife.media





Профессор согласен с тем, что компетенцию местных Советов депутатов предстоит расширить, а местные программы социально-экономического развития до их утверждения нужно предварительно обсуждать с участием населения.



К вопросу о смертной казне экс-прокурор заметил, что «есть более важные вопросы, чем смертная казнь. Мне кажется, что уже пора ее отменять». И подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться главой государства и парламента. «Даже нынешняя редакция статьи 24 Конституции не запрещает исключение данного вида наказания из Уголовного кодекса. Предполагаю, что вопрос о смертной казни может быть рассмотрен в контексте общих изменений».





Справка.





Григорий Василевич. Доктор юридических наук (1994), профессор (1998), заслуженный юрист Республики Беларусь (1994). Pодился в 1955 году в Минске. Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета (1980). С 1986-го работал в секретариате Верховного Совета: сначала заместителем, а с 1989 по 1994 гг. — заведующим юридическим отделом. В апреле 1994 года избран судьей Конституционного суда. Имеет высший квалификационный класс судьи. 1997 — 2008 гг. — председатель Конституционного суда, 2008 — 2011 гг. — генеральный прокурор. Государственный советник юстиции 1-го класса. Автор свыше 100 книг и монографий, 60 учебников и учебных пособий, 900 научных статей. Заведующий кафедрой конституционного права на юридическом факультете БГУ.