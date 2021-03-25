Процесс возвращения послов Беларуси и США так и не получил своего продолжения, хотя количество инфоповодов в рамках этой темы оставалось более чем заметным. Джули Фишер, назначенная администрацией Байдена главой дипмиссии в Минске, побывала во многих сопредельных с Беларусью странах, встретилась практически со всеми лидерами оппозиции, но в Минск так и не прибыла.

Так, в начале февраля Джули Фишер посетила ряд европейских стран и встретилась с их официальными лицами и представителями белорусской оппозиции, находящейся в эмиграции. В частности, 3 февраля Фишер обсудила ситуацию в Беларуси с заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем. По сообщению американского посольства, «посол Фишер подчеркнула, что США обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека и основных свобод белорусского народа со стороны режима Лукашенко». В Варшаве Фишер встретилась также с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко.

Уже на следующий день, 4 февраля, Фишер встретилась в Вильнюсе со Светланой Тихановской. По сообщению офиса Тихановской, в ходе встречи обсуждены двусторонние отношения Беларуси и США, а также возможные варианты разрешения политического кризиса в Беларуси. Собеседницы говорили о том, как остановить насилие и добиться освобождения политзаключенных, а также о том, как сделать реализацию Акта о демократии в Беларуси и Московского механизма ОБСЕ более эффективным. Через пару дней Джули Фишер и Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского.









Такое поведение назначенного посла США не может не раздражать официальный Минск, отмечают эксперты в новом выпуске «Минского барометра» . Но он пока комментирует такие действия весьма сдержанно.





Глава МИД Владимир Макей отметил только, что «если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение».

Что касается даты приезда Фишер в Минск, то она по-прежнему не озвучена. 9 февраля в ходе брифинга для СМИ глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у него нет никаких новостей относительно планов Фишер о поездке в Беларусь. Не было также информации и о назначении белорусского посла в США.

Прогноз

В ближайшие месяцы отношения с США, по мнению экспертов Совета по международным отношениям «Минский диалог», скорее всего обострятся. Это связано как с возможным всплеском протестной активности в Беларуси на День воли, 25 марта, и жесткой реакцией на него со стороны белорусских правоохранительных органов, так и с пересмотром ранее «замороженных» санкций США против предприятий белорусской нефтехимии. В 2008 году введение этих санкций, напоминают эксперты, привело к выдворению американского посла и резкому сокращению штата посольства США в Минске. В следующем периоде мониторинга станет, скорее всего, ясна судьба процесса обмена послами. Исходя из вышесказанного, велика вероятность, что процесс будет приостановлен.



