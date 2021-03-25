В Пентагоне прокомментировали запуск ракет Северной Кореей





В оборонном ведомстве США заявили, что запуск Северной Кореей баллистических ракет свидетельствует об угрозе программы КНДР по ядерному вооружению для мира. Об этом в четверг, 25 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Майка Кафку.





По словам военного, Штатам известно о ракетных испытаниях Северной Кореи.





"Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества", - заявил Кафка.





Он также подчеркнул, что Штаты непоколебимы в вопросах защиты Южной Кореи и Японии.





Напомним, ранее японские власти сообщили о запуске северокорейцами двух баллистических ракет, одна из которых упала в Японское море. Правительство страны созвало экстренное заседание по этому вопросу, пишет korrespondent.net





Кроме того, 21 марта КНДР произвела запуск нескольких ракет малой дальности, что аналитики назвали первым прямым вызовом от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.



