Аmnesty International призвала иностранных дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси 25 марта
Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к иностранным дипломатам с призывом документировать протесты в Беларуси на День Воли.
В частности, дипломатам предлагается вести онлайн-трансляции с протестов.
Соответствующее заявление Amnesty International распространила 24 марта.
В документе говорится, что заявления властей Беларуси в преддверии «запланированных на 25 марта демонстраций» вызывают у правозащитников «серьезную обеспокоенность».
Правозащитники опасаются, что ответные меры белорусской милиции «вновь будут отмечены жестоким насилием», пишет belnovosti.by
В Amnesty International напомнили о заключении под стражу многих журналистов, документировавших «милицейское насилие» в Беларуси.
В связи с этим организация обратилась к иностранным дипломатам с призывом наблюдать за протестами 25 марта и показывать их в прямом эфире, используя дипиммунитет «для разоблачения возможного насилия со стороны милиции».
08:05 25/03/2021
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