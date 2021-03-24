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Белорусам приходят сообщения якобы от имени Тихановской и «Голоса». Их уже назвали фейком

Читатели десятками присылают в редакцию сообщения от имени Светланы Тихановской, платформы «Голос» и автора популярного телеграм-канала, признанного экстремистским. Тихановская, платформа «Голос» и автор упомянутого канала уже назвали сообщения фейком.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Josh Felise / Unsplash

Во всех случаях текст абсолютно одинаков, пишет TUT.BY. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий.

Представители платформы «Голос» сообщили в своем телеграм-канале, что не имеют к рассылке никакого отношения. И уточнили, что доступа к телефонам пользователей не имеют даже разработчики самого «Голоса» — данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon.
 
Офис Светланы Тихановской также назвал рассылку фейком, напомнив, что вся коммуникация Тихановской идет через ее официальные аккаунты в соцсетях. Владелец популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, посоветовал удалять такие сообщения и заносить контакты, приславшие их, в черный список.

Ранее фейковые сообщения приходили пользователям якобы от имени TUT.BY.
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