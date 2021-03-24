Марцелев: Добровольно Лукашенко не пойдет на переговоры, его можно только заставить
Власти запретили массовую акцию 25 марта. Станет ли День Воли триггером весенних протестных? Как заставить Лукашенко пойти на переговоры?
Об этом разговор «Белорусского партизана» с политологом Сергеем Марцелевым.
-В качестве триггера весенних протестов уже пытались предложить две вещи. Первая – фильм Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно». Но, мне кажется, кроме большого количества просмотров, фильм не является фактором, способным вывести людей на улицы. Вторая – День Воли.
День Воли важен для той части протестного общества, которые выходили на него и в предыдущие годы. Для меня это праздник, но я человек старой формации, или, как говорят, представитель старой оппозиции. Для людей, которые показали мастер-класс массовки в 2020 году, День Воли не является такой ценностью. Поэтому я был бы очень осторожен в своих ожиданиях, думаю, тысяч 15 действительно могло бы выйти на улицы, но давайте не будем ожидать какой-то сверхмассовости. Хотя в нашей новейшей истории, буквально три года назад, уже случалось, что День Воли совместили с еще одним событием – протестами нетунеядцев. Это было в 2017 году, напомню. Тогда, несмотря на жестокость милиции, протесты действительно стали событием. Но на протесты выходили люди, которые ничем не связаны с историческими датами, они выходили протестовать против декрета №3, позже переименнованного в декрет №1. Но, повторюсь, не для всех людей, которые выходили на протесты в 2020 году, эта дата является сакральной, не все могут воспринимать ее как праздник.
-Но Светлана Тихановская накануне объявила голосование на сайте Голоса за переговоры с нынешней властью. Какие мотивы двигали штабом Тихановской при принятии такого решения?
-Это мобилизационная кампания, попытка показать, как нас много. Получится ли – покажет время, хотя уже после первых суток количество проголосовавших идет вверх гораздо медленнее. На замедление темпов повлияли и действия властей, которые заблокировали сайт на территории Беларуси (а не все умеют пользоваться VPN). Сама тема голосования, как мне кажется, не совсем удачная. А с кем разговаривать, если второго субъекта для переговоров нет? Лукашенко ни с кем переговариваться не будет, это очевидно и для Светланы Тихановской, и для ее советников. Лукашенко по доброй воле на переговоры не пойдет, его можно только заставить пойти на переговоры.
-И как его можно принудить к переговорам?
-Если бы вдруг Лукашенко захотелось переговоров, а Тихановская спросила своих приверженцев и просто сторонников перемен: а стоит ли нам идти на переговоры с ним? Тогда это голосование было бы уместным. А вот так на ровном месте, когда развязанный террор дает хоть краткосрочные, но печальные плоды (активная часть общества если не запугана, если не эмигрировала, то сидит в тюрьме), вопрос о переговорах – чисто гипотетический.
А вот как его принудить к переговорам? Во всех рассуждениях не хватает системного подхода. Происходящее сейчас я бы назвал субъективацией протеста, то есть протестам пытаются придать какой-то субъектный статус. На самом деле сам по себе протест не в состоянии изменить ситуацию, для перемен нужно наличие трех факторов. Первое: эрозия элит. Массовые протесты являются фоном для элит, которые борются за власть, нужно, чтобы протест поддержал одну из элит или кто-то просто бы воспользовался протестами. Сейчас я этого не вижу: Лукашенко сумел консолидировать номенклатуру, на определенном этапе смог ее объединить.
Второй фактор, наличие которого важно для успеха протестов, поддержка геополитического центра. И здесь, к сожалению, стрелка не на стороне приверженцев перемен. Москва либо сохраняет доброжелательный к Лукашенко нейтралитет, либо открыто его поддерживает. А западный фактор пока еще не окреп, он ослаб от коронавирусных потрясений, команда Байдена тоже еще не укрепилась на своих позициях. Влияния Запада на белорусскую ситуацию я не вижу, и не уверен, что оно будет.
-А что делать всем сторонникам перемен? Ждать?
-Субъективация протестов говорит лишь о том, что напрасно ждать мгновенного эффекта. Но протестовать безусловно важно: поддержка геополитического центра и раскол элит не появятся, если не будет протестов. Протест безусловно необходим, но мгновенного эффекта ждать не приходится: сам по себе фактор собравшихся людей не заставит Лукашенко немедленно в ужасе бежать.
Но Лукашенко совершенно не добавил себе сторонников террором, объективно людей, которые ему оппонируют, думаю, стало даже больше, чем 9 августа.
Источник: Юрий Кремнев, Белорусский партизан
21:13 24/03/2021
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