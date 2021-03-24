Об этом разговор «Белорусского партизана» с политологом Сергеем Марцелевым.





-В качестве триггера весенних протестов уже пытались предложить две вещи. Первая – фильм Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно». Но, мне кажется, кроме большого количества просмотров, фильм не является фактором, способным вывести людей на улицы. Вторая – День Воли.





День Воли важен для той части протестного общества, которые выходили на него и в предыдущие годы. Для меня это праздник, но я человек старой формации, или, как говорят, представитель старой оппозиции. Для людей, которые показали мастер-класс массовки в 2020 году, День Воли не является такой ценностью. Поэтому я был бы очень осторожен в своих ожиданиях, думаю, тысяч 15 действительно могло бы выйти на улицы, но давайте не будем ожидать какой-то сверхмассовости. Хотя в нашей новейшей истории, буквально три года назад, уже случалось, что День Воли совместили с еще одним событием – протестами нетунеядцев. Это было в 2017 году, напомню. Тогда, несмотря на жестокость милиции, протесты действительно стали событием. Но на протесты выходили люди, которые ничем не связаны с историческими датами, они выходили протестовать против декрета №3, позже переименнованного в декрет №1. Но, повторюсь, не для всех людей, которые выходили на протесты в 2020 году, эта дата является сакральной, не все могут воспринимать ее как праздник.





-Но Светлана Тихановская накануне объявила голосование на сайте Голоса за переговоры с нынешней властью. Какие мотивы двигали штабом Тихановской при принятии такого решения?





-Это мобилизационная кампания, попытка показать, как нас много. Получится ли – покажет время, хотя уже после первых суток количество проголосовавших идет вверх гораздо медленнее. На замедление темпов повлияли и действия властей, которые заблокировали сайт на территории Беларуси (а не все умеют пользоваться VPN). Сама тема голосования, как мне кажется, не совсем удачная. А с кем разговаривать, если второго субъекта для переговоров нет? Лукашенко ни с кем переговариваться не будет, это очевидно и для Светланы Тихановской, и для ее советников. Лукашенко по доброй воле на переговоры не пойдет, его можно только заставить пойти на переговоры.





-И как его можно принудить к переговорам?





-Если бы вдруг Лукашенко захотелось переговоров, а Тихановская спросила своих приверженцев и просто сторонников перемен: а стоит ли нам идти на переговоры с ним? Тогда это голосование было бы уместным. А вот так на ровном месте, когда развязанный террор дает хоть краткосрочные, но печальные плоды (активная часть общества если не запугана, если не эмигрировала, то сидит в тюрьме), вопрос о переговорах – чисто гипотетический.





А вот как его принудить к переговорам? Во всех рассуждениях не хватает системного подхода. Происходящее сейчас я бы назвал субъективацией протеста, то есть протестам пытаются придать какой-то субъектный статус. На самом деле сам по себе протест не в состоянии изменить ситуацию, для перемен нужно наличие трех факторов. Первое: эрозия элит. Массовые протесты являются фоном для элит, которые борются за власть, нужно, чтобы протест поддержал одну из элит или кто-то просто бы воспользовался протестами. Сейчас я этого не вижу: Лукашенко сумел консолидировать номенклатуру, на определенном этапе смог ее объединить.

Второй фактор, наличие которого важно для успеха протестов, поддержка геополитического центра. И здесь, к сожалению, стрелка не на стороне приверженцев перемен. Москва либо сохраняет доброжелательный к Лукашенко нейтралитет, либо открыто его поддерживает. А западный фактор пока еще не окреп, он ослаб от коронавирусных потрясений, команда Байдена тоже еще не укрепилась на своих позициях. Влияния Запада на белорусскую ситуацию я не вижу, и не уверен, что оно будет.





-А что делать всем сторонникам перемен? Ждать?





-Субъективация протестов говорит лишь о том, что напрасно ждать мгновенного эффекта. Но протестовать безусловно важно: поддержка геополитического центра и раскол элит не появятся, если не будет протестов. Протест безусловно необходим, но мгновенного эффекта ждать не приходится: сам по себе фактор собравшихся людей не заставит Лукашенко немедленно в ужасе бежать.





Но Лукашенко совершенно не добавил себе сторонников террором, объективно людей, которые ему оппонируют, думаю, стало даже больше, чем 9 августа.



