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Мнение: «Из-за белорусского кейса Путин будет вынужден пойти по пути выдвижения преемника»

Телеграм-канал Кремлевский мамковед – о перспективах Путина.

– Дискурс вокруг поиска преемника на фоне плохой физической формы президента России пока поставлен на паузу: сегодня Госдума в окончательном чтении приняла закон о праве Путина баллотироваться еще на два срока. Гарант вынужденно демонстрирует элитам желание держаться за трон до последнего, страхуя таким образом ручное управление запуска активной фаза транзита.

Несмотря на гипотетическую возможность баллотироваться на новый срок, при благоприятных обстоятельствах Путин будет вынужден пойти по пути выдвижения преемника. Белорусский кейс доказал, что усталость от бессменного правления велика и никто не может гарантировать российскому лидеру, что и с ним не произойдет ничего подобного.

Электоральный рейтинг Путина упал до «докрымских» значений и деградация социальной базы режима будет продолжаться и дальше. Социологи уверены, что краткосрочные всплески популярности теоретически еще возможны, а вот долгосрочный рост –маловероятен.
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