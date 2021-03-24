Новый закон о противодействии экстремизму в Беларуси не был написан специально под бело-красно-белую символику. Фото: Павел Мартинчик





Новый закон о противодействии экстремизму в Беларуси не был написан специально под бело-красно-белую символику, а простая критика власти не приведет к уголовной ответственности, пишет kp.by. Такое заявление сделали представители Генпрокуратуры на брифинге по поводу новой редакции закона о противодействии экстремизму.





В частности, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк заявил, что любая атрибутика и символика признается экстремистской только, если так решит суд.





– Никто закон под бело-красно-белую символику не писал и редактировал, – утверждает он.





По его словам, в ходе написания законопроекта никто не составлял списки запрещенной символики.





– В любом законе изложены общие правила. И какие-либо конкретные случаи в законе не рассматриваются. Это в полной мере относится к бело-красно-белой символике, красно-черно-зеленой и любой другой. В законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской, – добавил Шуляк, его цитирует «Интерфакс».





Он также рассказал, что символику могут признать запрещенной, если ее используют для вовлечения в экстремистскую деятельность, для пропаганды экстремизма и его оправдания.





Если человек просто будет критиковать власть, то ему не стоит опасаться уголовного преследования, заверила начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Евгения Парамонова.





– Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях распространенных публично, – уточнила она, отметив, что «ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений».





– И в-третьих, они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, – сказала она.





Определение действий, которые наносят вред интересам национальной безопасности, содержится в концепции национальной безопасности.





Кроме того, Пармонова сообщила, что важной составной частью совершенствования законодательства о противодействии экстремизму станет корректировка норм уголовного законодательства, передает БЕЛТА. В Беларуси предлагается криминализировать все формы осуществления и обеспечения экстремистской деятельности, участия в ней.





Также планируется ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий в течение года после наложения двух административных взысканий за такие действия.







