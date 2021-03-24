Нарастание политического кризиса в России сближает Москву и Минск

Такие главные тенденции развития отношений между Беларусью и Россией были названы в новом выпуске «Минского барометра». Его презентация состоялась в начале текущей недели.





Как пишут авторы «Минского барометра», в течение января-февраля отношения с Россией развивались динамично. Во-первых, белорусская сторона определилась с основным направлением интеграции с Россией, уверенно выбрав из трех возможных опций – изменение политической системы, интеграция и углубленное военное антизападное сотрудничество – военный союз. Во-вторых, нарастание политической напряженности в самой России подтолкнуло Москву к усилению антизападной риторики и ужесточению репрессий по белорусскому образцу. В-третьих, были решены некоторые не очень экономически существенные, но символически значимые вопросы двусторонней повестки. Например, перенаправление части экспорта белорусских нефтепродуктов в российский порт или сотрудничество в области вакцинирования против ковида.





Ожидания конституционной реформы





Общественное мнение приписывает Кремлю (в том числе и на основании высказываний российских официальных лиц) внимание к конституционной реформе в Беларуси. Предполагается, что Кремль заинтересован в такой реформе для стабилизации актуального политического кризиса в Беларуси с одной стороны, и для влияния на предстоящий (в какой-то перспективе) транзит власти в Беларуси – с другой. Для проведения конституционной реформы в Беларуси создана комиссия под председательством главы Конституционного суда Миклашевича. Предполагается, что к августу 2021 года она представит проект изменений в Конституцию, и вскоре, в начале 2022 года, пройдет референдум по внесению этих изменений. Изменения могут затронуть статус Всебелорусского народного собрания и, возможно, избирательную систему. Судя по проведенному ЭКООМ опросу, большинство граждан выступает против изменений Конституции, вряд ли готово к росту роли партий в политической системе и против передачи части полномочий президента другим органам власти.





Антизападный союз автократов





Политологи обращают внимание, что арест Алексея Навального и акции протеста в России 23 января и 1 февраля создали дополнительные предпосылки для сближения Беларуси и России.





Риторика государственных СМИ и репрессивные практики двух стран стали почти неотличимы. Официальные лица Беларуси и России преподносят внутренние протесты как вмешательство Запада во внутренние дела.





«В периферийном российском дискурсе еще остается некоторое осуждение особой жестокости белорусских силовиков, но тренд на демонстративную жестокость в самой России, вероятнее всего, вскоре нивелирует это незначительное различие. Общие задачи и общий враг (Запад) задают контекст, в котором усиление военного сотрудничества между союзниками представляется неизбежным», - говорится в «Минском барометре».





Его авторы напоминают, что властями двух стран было принято решение включить Беларусь в систему российской военной подготовки, учредить три совместных учебно-боевых центра в Нижегородской и Калининградской областях в России, а также совместной подготовки ВВС и ПВО в Гродно.





Не исключено, что часть недорасходованного кредита на АЭС будет использована на закупку вооружений у России, в том числе тех, которые прежде белорусской стороне не доверялись (С-400).





Прогноз





В ближайшие месяцы политологи «Минского диалога» прогнозируют сохранение достигнутой в феврале 2021 года активности коммуникаций по разным направлениям.





В марте (наверняка это случится несколько позднее) намечен запуск совместного производства российской вакцины Спутник V в Беларуси. Возможны переговоры о перенаправлении части белорусского калийного экспорта в российские порты.





«2 апреля, вероятно, впервые за многие годы День единения Беларуси и России будет отмечаться более или менее торжественно.





На этом фоне можно ожидать некоторой активизации по линии дорожных карт. Вероятнее всего, военное сотрудничество станет ещё более важной темой двусторонней повестки», - полагают авторы «Минского барометра».



