+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В суде над Виктором Бабарико снова объявили перерыв

В суде над Виктором Бабарико и топ-менеджерами "Белгазпромбанка" снова объявили перерыв. Как сообщает тг-канал @viktarbabarykaofficial, он возобновится в понедельник, 29 марта. Причина перерыва не сообщается. 24 марта в суде допрашивали обвиняемого Дмитрия Кузьмича.

Громкий процесс проходит в здании суда Московского района / Еврорадио​

Предыдущий перерыв был объявлен 23 февраля из-за заболевания одного из членов состава суда. Процесс возобновился 22 марта, передает Еврорадио. Сам же суд начался 17 февраля 2021-го.

Экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Он своей вины не признает. Бабарико признан политзаключенным. Он находится за решеткой с июня 2020 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]