В суде над Виктором Бабарико снова объявили перерыв
В суде над Виктором Бабарико и топ-менеджерами "Белгазпромбанка" снова объявили перерыв. Как сообщает тг-канал @viktarbabarykaofficial, он возобновится в понедельник, 29 марта. Причина перерыва не сообщается. 24 марта в суде допрашивали обвиняемого Дмитрия Кузьмича.
Громкий процесс проходит в здании суда Московского района / Еврорадио
Предыдущий перерыв был объявлен 23 февраля из-за заболевания одного из членов состава суда. Процесс возобновился 22 марта, передает Еврорадио. Сам же суд начался 17 февраля 2021-го.
Экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Он своей вины не признает. Бабарико признан политзаключенным. Он находится за решеткой с июня 2020 года.
18:41 24/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение