Политзаключенный Дмитрий Кубарев осужден на 7 лет колонии усиленного режима
Политзаключенный Дмитрий Кубарев осужден на 7 лет колонии усиленного режима (этот срок и запросила помощница прокурора Алина Касьянчик). Такое решение 24 марта вынес суд Фрунзенского района Минска (судья — Дмитрий Лукашевич).
Дмитрий Кубарев в суде / spring96.org
Дизайнера обвинили в "организации массовых беспорядков", сообщает лишенный аккредитации spring96.org.
В чем виноват Кубарев? Следствие утверждает, что после президентских выборов августа 2020-го он призывал людей в интернете и оффлайн к активному участию в "массовых беспорядках", сам их организовывал и участвовал. Более того, он "намеревался изготовить "коктейль Молотова".
Дмитрий Кубарев находится за решеткой с 11 августа 2020-го. На суде он не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.
"Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало... — говорил политзаключенный в последнем слове. — Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют".
18:22 24/03/2021
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