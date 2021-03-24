"Если бы протестующие использовали одуванчики, то власти бросились бы выкашивать поля"
Эксперты полагают, что выводить людей на улицу слишком рискованно, поскольку правящий режим может действовать неадекватно.
Мингорисполком отклонил заявку организаторов проведения Дня Воли, указав несколько, мягко говоря, спорных оснований для отказа.
Накануне милиция отказалась заключать договор с организаторами на охрану общественного порядка, а 23 марта в ГУВД Минска заявили о готовящихся на День Воли провокациях.
По словам руководителя столичной милиции Михаила Гриба, провокаторы ставят целью «дестабилизировать ситуацию в городе», «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции».
Он напомнил, что согласно новому Кодексу об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, увеличены размеры штрафов и сроки административных арестов.
Ранее появилась информация, что к охране зданий и объектов подключат даже военных.
UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают действия власти накануне Дня Воли и что ожидают увидеть в ближайшие даты.
«Протест, наверное, будет переходить в другие формы»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что власти «скорее перестраховываются».
«Они хотят предотвратить серьезные выступления, а силовики работают так, как умеют. Каждое ведомство отрабатывает свою программу. Кто-то задерживает активистов, кто-то демонстрирует вооружение, кто-то запугивает через телевидение и т.д.», – сказал Казакевич.
По его мнению, силовые структуры специально держат в напряжении, спуская им информацию, что возможны провокации и попытки дестабилизации со стороны радикалов.
В то же время не видно, что альтернативные силы готовятся к масштабным акциям.
«Основная их позиция заключается в том, чтобы не подставлять людей и не расходовать все людские, организационные ресурсы внутри страны только для одной акции.
Давление со стороны силовиков в последние месяцы слишком большое, выводить людей на улицу слишком рискованно. Поэтому делается акцент на другие формы протеста: расклейку листовок, вывешивание флагов, голосование на платформе «Голос». Централизованные акции возможны только в локальном масштабе в разных частях города», – считает Казакевич.
Станут ли ближайшие дни толчком к росту протестной активности?
«Тренд на подавление уличной активности и деятельность властей в этом направлении будет снижать вероятность того, что именно масштабные уличные акции станут основной формой протеста.
По той атмосфере, которая есть сейчас, протест, наверное, будет переходить в другие формы. Например, в форму экономического бойкота. Собрать критическую массу на улице теперь будет сложно даже с психологической точки зрения: есть ощущение, что власти могут действовать очень жестко и неадекватно», – полагает Казакевич.
«В основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что у грандиозной подготовки властей есть несколько причин.
«Здесь все вместе: и страх, и демонстрация силы, и запугивание. Но в основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее, что она нелегитимна. Поэтому защищаться можно только так: залезть в бункер и окружить себя частоколом штыков», – сказал Корнеенко.
Оппозиционные силы предлагают «условно безопасный формат», не призывая собираться людей в единые шествия. Как в такой ситуации будут действовать силовики?
«Не сомневаюсь, что Лукашенко будет настраивать силовиков действовать жестко. Но как там внутри перевариваются эти команды – трудно сказать. Конец безумию когда-то должен наступить. Не думаю, что в ближайшие дни мы увидим повторение массовых акций образца августа прошлого года. Силовики уже борются даже с символизмом – с белыми листками в окошках. Если бы протестующие использовали одуванчики, то, наверное, власти бы бросили все и начали выкашивать поля с ними», – отметил Корнеенко.
Как он оценивает инициативу с голосованием на платформе «Голос» за переговоры с властями?
«Представители оппозиции и Светлана Тихановская предложили свой мирный вариант. Многие критикуют: какие переговоры, власть на них не пойдет. Да, обращаться к Лукашенко бессмысленно – его сторона заняла капризную, абсолютно недоговороспособную позицию.
Но, во-первых, это голосование – одно из средств мобилизации людей. Во-вторых, уже начинает страдать близкое окружение Лукашенко: на вторую ходку пошел Чиж. Думаю, чиновники осознают, что страна в глубоком кризисе и нужно искать какой-то выход», – считает Корнеенко.
Он обратил внимание на недавнее выступление Лукашенко в Хатыни.
«Используются самые мерзкие методы: якобы если ты против власти, то ты уже фашист. Как будто это не один известный человек хвалил Гитлера в 90-х. Мне кажется, чиновники, которые не влипли еще в преступления, должны подумать, как выходить из этой ситуации», – сказал Корнеенко.
16:56 24/03/2021
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