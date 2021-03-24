Мингорисполком отклонил заявку организаторов проведения Дня Воли, указав несколько, мягко говоря, спорных оснований для отказа.





Накануне милиция отказалась заключать договор с организаторами на охрану общественного порядка, а 23 марта в ГУВД Минска заявили о готовящихся на День Воли провокациях.





По словам руководителя столичной милиции Михаила Гриба, провокаторы ставят целью «дестабилизировать ситуацию в городе», «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции».





Он напомнил, что согласно новому Кодексу об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, увеличены размеры штрафов и сроки административных арестов.





Ранее появилась информация, что к охране зданий и объектов подключат даже военных.





UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают действия власти накануне Дня Воли и что ожидают увидеть в ближайшие даты.





«Протест, наверное, будет переходить в другие формы»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что власти «скорее перестраховываются».





«Они хотят предотвратить серьезные выступления, а силовики работают так, как умеют. Каждое ведомство отрабатывает свою программу. Кто-то задерживает активистов, кто-то демонстрирует вооружение, кто-то запугивает через телевидение и т.д.», – сказал Казакевич.





По его мнению, силовые структуры специально держат в напряжении, спуская им информацию, что возможны провокации и попытки дестабилизации со стороны радикалов.





В то же время не видно, что альтернативные силы готовятся к масштабным акциям.





«Основная их позиция заключается в том, чтобы не подставлять людей и не расходовать все людские, организационные ресурсы внутри страны только для одной акции.





Давление со стороны силовиков в последние месяцы слишком большое, выводить людей на улицу слишком рискованно. Поэтому делается акцент на другие формы протеста: расклейку листовок, вывешивание флагов, голосование на платформе «Голос». Централизованные акции возможны только в локальном масштабе в разных частях города», – считает Казакевич.





Станут ли ближайшие дни толчком к росту протестной активности?





«Тренд на подавление уличной активности и деятельность властей в этом направлении будет снижать вероятность того, что именно масштабные уличные акции станут основной формой протеста.





По той атмосфере, которая есть сейчас, протест, наверное, будет переходить в другие формы. Например, в форму экономического бойкота. Собрать критическую массу на улице теперь будет сложно даже с психологической точки зрения: есть ощущение, что власти могут действовать очень жестко и неадекватно», – полагает Казакевич.









«В основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что у грандиозной подготовки властей есть несколько причин.





«Здесь все вместе: и страх, и демонстрация силы, и запугивание. Но в основе всего лежит полная уверенность власти, что большинство народа против нее, что она нелегитимна. Поэтому защищаться можно только так: залезть в бункер и окружить себя частоколом штыков», – сказал Корнеенко.





Оппозиционные силы предлагают «условно безопасный формат», не призывая собираться людей в единые шествия. Как в такой ситуации будут действовать силовики?





«Не сомневаюсь, что Лукашенко будет настраивать силовиков действовать жестко. Но как там внутри перевариваются эти команды – трудно сказать. Конец безумию когда-то должен наступить. Не думаю, что в ближайшие дни мы увидим повторение массовых акций образца августа прошлого года. Силовики уже борются даже с символизмом – с белыми листками в окошках. Если бы протестующие использовали одуванчики, то, наверное, власти бы бросили все и начали выкашивать поля с ними», – отметил Корнеенко.





Как он оценивает инициативу с голосованием на платформе «Голос» за переговоры с властями?





«Представители оппозиции и Светлана Тихановская предложили свой мирный вариант. Многие критикуют: какие переговоры, власть на них не пойдет. Да, обращаться к Лукашенко бессмысленно – его сторона заняла капризную, абсолютно недоговороспособную позицию.





Но, во-первых, это голосование – одно из средств мобилизации людей. Во-вторых, уже начинает страдать близкое окружение Лукашенко: на вторую ходку пошел Чиж. Думаю, чиновники осознают, что страна в глубоком кризисе и нужно искать какой-то выход», – считает Корнеенко.





Он обратил внимание на недавнее выступление Лукашенко в Хатыни.





«Используются самые мерзкие методы: якобы если ты против власти, то ты уже фашист. Как будто это не один известный человек хвалил Гитлера в 90-х. Мне кажется, чиновники, которые не влипли еще в преступления, должны подумать, как выходить из этой ситуации», – сказал Корнеенко.