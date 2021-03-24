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В ООН требуют от белорусских властей провести демократические выборы

Совет по правам человека ООН 24 марта принял резолюцию «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них».

Резолюцию на рассмотрение 46-й сессии СПЧ внесла делегация Португалии от имени Евросоюза. Соавторами документа также указаны Австралия, Канада, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Великобритания, США, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

В принятой резолюции говорится, что СПЧ «выражает глубокую озабоченность в связи с общим положением в области прав человека в Беларуси и его ухудшением в преддверии президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, и после них».
Источник: naviny
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