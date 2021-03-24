Поможет ли Запад беларусам и нужны ли санкции в отношении предприятий

Игорем Лещеней и Ольгой Харламовой. EX-PRESS.BY разбирался с этими вопросами вместе с экспертами





Что такое санкции и кто их применяет?

— Санкции — это принудительные меры, которые чаще всего применяются со стороны США, Евросоюза и ООН в отношении государств, юридических и физических лиц, — рассказывает экс-дипломат Игорь Лещеня.





Причиной введения санкций, по его словам, обычно являются очевидные нарушения прав человека, которые обычно трактуются как отказ правящей элиты конкретной страны выполнять свои обязательства по соответствующим международным соглашениям.





Так, все вводимые в период после Второй мировой войны можно свести к четырем видам: замораживание активов (счетов); запрет на поездки; эмбарго на поставки оружия; запрет на экспорт/импорт наиболее чувствительных для конкретного государства видов продукции.





— Скажу сразу, что в истории отсутствуют доказанные случаи, когда именно введенные со стороны ООН и таких мировых держав, как США, экономические санкции привели к падению режима, против которого эти санкции и были направлены, — говорит Игорь Лещеня.





Считается, что усиление экономических санкций со стороны США привело к трансформации режима апартеида в ЮАР, в результате чего власть в этой стране перешла к черному большинству. Однако для этого потребовалось почти восемь лет, которым предшествовала четвертьвековая история иных санкций.





Самый обидный для США пример, по мнению дипломата, это Куба, полная блокада которой была введена еще в 1962 году, а частичное ослабление режима не достигших своих целей санкций началось только в 2009-м.





— Можно вспомнить об известных тотальных экономических санкциях ООН в отношении Ирака, которые способствовали обнищанию населения и даже достаточно широкой прослойки чиновничьей элиты, но это никак не сказались на благосостоянии Саддама Хусейна и его ближайшего окружения, — рассказывает дипломат.





Эксперт уверен: международный опыт показывает, что санкции, в том числе экономические, никогда не были решающим фактором смены власти.





— Не говоря уже о том, что мне доводилось сталкиваться с экспертами, аргументированно доказывающими, что, например, у Евросоюза нет стопроцентно эффективного механизма контроля над соблюдением введенных им различных запретов на поставку определенных видов продукции, — добавляет он.





«Санкции ЕС подталкивают к интеграции с Россией»

— Для меня нелогичен тот перечень предприятий, в отношении которых были введены санкции. Это не те предприятия, которые являются «кошельками», это не те предприятия, которые, как МАЗ, производят технику, используемую непосредственно для подавления протестов. А в отношении МЗКТ, которое уволило двух сотрудников, санкции есть. Кто-то лоббирует определенные интересы — предприятий, отдельных лиц, — говорит эксперт Ольга Харламова.





По ее словам, на сегодня России не нужна и не интересна политическая интеграция с Беларусью, поскольку она сейчас «пытается переварить последствия Крыма и Донбасса»:





— Для России гораздо более интересны иные аспекты интеграции, прежде всего экономические. Россия десятилетиями работает на то, чтобы включить экономику Беларуси в российскую экономику. Речь идет об определенных предприятиях, которые ей интересны, определенных технологиях, которые не столько востребованы в России, но их можно будет продавать вовне.





По ее словам, это банковская сфера, транспортная сфера и логистика, прежде всего, Белорусская железная дорога:





— Еще пару пакетов санкций — и вопрос не в том, зашатается или не зашатается власть. Вопрос в том, что каждый пакет санкций против юридических лиц привязывает Беларусь к Российской федерации, то есть по сути дела подталкивает к экономической интеграции.





Эксперт вспомнила, что накануне последней сочинской встречи Беларуси и России в сеть просочился список предприятий, в которых заинтересована Россия. По ее словам, продать их реально — для этого достаточно создать совместное предприятие, которое берет на себя обязательство по долгам.





«Белорусам стоит рассчитывать на себя»

— Ныне действующая в Беларуси власть располагает почти четвертьвековым опытом противостояния санкциям со стороны Евросоюза и США, — уверен Игорь Лещеня.





Например, в ответ на подавление акций оппозиции после выборов президента в декабре 2010 года были введены и затем усилены как персональные санкции (243 человека), так и санкции в отношении 29 белорусских организаций. Однако в октябре 2015-го применение большей части этих ограничительных мер было приостановлено в связи с освобождением белорусских политзаключенных.





— Представляете, сколько сейчас у власти этого живого товара! — говорит эксперт. — Оно, конечно, и действующая власть может успеть насладиться тем, как начнут лопаться схемы поддержки нерентабельных предприятий, нацеленные на то, чтобы те просто держались на плаву. Но целенаправленно самим банкротить предприятия? Ведь и после смены власти жить нужно будет!





Игорь Лещеня уверен, что если говорить о санкциях, то лозунг «заграница нам поможет» не сработает. Белорусы, по его мнению, должны рассчитывать только на себя.





Ольга Харламова говорит, что интеграция с Россией не прекратится, даже если что-то изменится в политических отношениях с ЕС или Российской Федерацией:





— ЕС образовалась, чтобы без таможни и пошлин перемещать через границы товары, рабочую силу, услуги и финансы. Интеграция Беларуси и России построена по такому же принципу. Более 50% белорусского экспорта-импорта — это Российская Федерация. Белорусским предприятиям не стоит переживать из-за того, что экономические связи вдруг разрушатся. Я бы переживала, что они могут укрепиться так, что очень тяжело будет различить, где заканчивается белорусский интерес, а начинается российский.





По ее словам, на последней встрече российских президентов обсуждалось скорее всего то, что обещанные политические и конституционные реформы в Беларуси не происходят:





— Для нас старательно создавали иллюзию, что эта встреча ни о чем. Вкидывали кучу информации про катание на лыжах, на снегоходах, но за ней скрывается важное: обсуждение ситуации с предприятиями, Бабарико и транзит власти и изменения в Конституции.





По словам эксперта, через два-три месяца мы увидим результаты этих переговоров.