Главу Хельсинкского комитета вызвали на допрос

"Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинкского Комитета, вызван на допрос 24 марта в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу. Номер уголовного дела не указан", - говорится в сообщении на сайте комитета.





Здесь расценивают это "как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации".





Как сообщалось, 16 февраля к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, журналистам и правозащитникам пришли с обысками. Обыски прошли в столице и всех областных центрах.





В Следственном комитете Беларуси объяснили обыски у правозащитников "установлением обстоятельств финансирования протестов".





"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - уточнили в ведомстве.





Белорусский Хельсинский комитет (БХК) – одна из старейших правозащитных организаций в Беларуси. Работает с 1995 года.





В фокусе внимания организации актуальные вопросы прав человека, в том числе: правозащитные механизмы и процедуры, равенство и недискриминация, бизнес и права человека, мониторинг милиции как сервиса для граждан, смертная казнь, справедливые выборы.







