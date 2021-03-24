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Главу Хельсинкского комитета вызвали на допрос

Председатель белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу.

"Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинкского Комитета, вызван на допрос 24 марта в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу. Номер уголовного дела не указан", - говорится в сообщении на сайте комитета. 

Здесь расценивают это "как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации". 

Как сообщалось, 16 февраля к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, журналистам и правозащитникам пришли с обысками. Обыски прошли в столице и всех областных центрах. 

В Следственном комитете Беларуси объяснили обыски у правозащитников "установлением обстоятельств финансирования протестов". 

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - уточнили в ведомстве.

Белорусский Хельсинский комитет (БХК) – одна из старейших правозащитных организаций в Беларуси. Работает с 1995 года. 

В фокусе внимания организации актуальные вопросы прав человека, в том числе: правозащитные механизмы и процедуры, равенство и недискриминация, бизнес и права человека, мониторинг милиции как сервиса для граждан, смертная казнь, справедливые выборы.
Источник: interfax.by
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