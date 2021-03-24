+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Латушко: Нужно сделать так, чтобы милиция из карательного органа стала опорой общества

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к сотрудникам милиции.

Он сказал, что для создания Новой Беларуси потребуется целый ряд решений, которые позволят построить свободное демократическое общество. Одно из важнейших решений – реформа милиции. 
 
Латушко сказал, что милиционеры получили от режима лицензию на насилие и убийства. Они совершают преступления и понимают, что не будут привлечены к ответственности. Но эта схема создает порочный круг, который в будущем будет уничтожать их самих: 
 
– Ведь следственные органы, органы прокуратуры и судебная система разрушены. Общественного контроля не существует. А центром системы репрессий и главным фактором ее поддержки стала милиция, – говорит Латушко. 
 
Теперь нужно вернуть доверие к милиции: 
 
– Нам нужно сделать так, чтобы милиция из карательного органа, в который она превратилась, стала опорой общественного порядка и спокойствия. Нам нужно обеспечить систему сдержек и противовесов, при которой структуры ОВД не будут зависеть от политического режима, а смогут выполнять свою непосредственную работу. Профессионально, беспристрастно, прозрачно.
 
В реформе, которую предлагает Латушко, поучаствует не только команда НАУ, но и люди с опытом работы в различных подразделениях ОВД Беларуси и других стран. В процесс обсуждения подключат и милиционеров, готовых его вести.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]