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Госдума РФ разрешила Путину снова баллотироваться на пост президента

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. 

Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.
Источник: tass.ru
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