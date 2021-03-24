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В ЕС начат сбор доказательств нарушений прав человека в Беларуси

Страны Европы 24 марта запустили механизм для сбора и сохранения доказательств грубых нарушений прав человека в Беларуси — пыток, сексуального насилия, похищений и убийств.

В ЕС начат сбор доказательств нарушений прав человека в Беларуси
Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, это произошло при поддержке Дании, Германии и Великобритании. 

Эти сведения могут быть использованы для заведения и расследования уголовных дел и преследования виновных в преступлениях. 

"Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку. Если пострадавший живет в Беларуси, он должен связаться с одной из белорусских или международных организаций в рамках Платформы и предоставить информацию", — отмечает пресс-служба.

Управлять платформой будет медицинский директор Dignity Йенс Модвиг. В правление войдут представители правозащитной организации "Весна" (закрытой белорусскими властями), Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и Лондонской правозащитной организации Redress.

Кстати, в рамках международной юрисдикции Литва начала расследование дела Максима Хорошина — владельца цветочного магазина, которого в Минске жестоко избили силовики. Также сообщалось, что готовятся к рассмотрению и другие подобные инциденты.
Источник: euroradio.fm
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