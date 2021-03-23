Александр Зингман был задержан 19 марта в Демократической Республики Конго. Вместе с ним взяли главу представительства компании AFTRADE Олега Водчица и итальянского предпринимателя Паоло Персико. Задержания в аэропорту попало на видео, пишет Белорусский бизнесменбыл задержан 19 марта в Демократической Республики Конго. Вместе с ним взяли главу представительства компании AFTRADE Олега Водчица и итальянского предпринимателя Паоло Персико. Задержания в аэропорту попало на видео, пишет Телеграф.









Виктора Шеймана. Вместе они бывали на официальных встречах в Зимбабве и Замбии, Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, а в поездках по Африке часто сопровождает главу Управделами президентаВместе они бывали на официальных встречах в Зимбабве и Замбии, передает «Еврорадио».





Зингман и его компания AFTRADE продают в африканские страны белорусскую технику производства «Амкодора», МТЗ, МАЗ и других.





В 2020-м он захотел добывать драгоценности в Конго. Газета Daily Maverick утверждала , что Зингман хотел продать оружие бывшему президенту ДРК, у которого напряжённые отношения с действующим.





По информации других СМИ, причиной ареста «был предполагаемый заговор трёх человек с целью свержения конголезского правительства».





Геннадий Мосесов, директор представительства AFTRADE в Беларуси. «Господин Зингман провёл встречи с местными партнёрами в городе Лубумбаши. В конце встречи, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт был конфискован. Он был помещён в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сесть, без воды, без контакта с внешним миром», — рассказал итальянскому сайту Ilsole24ore , директор представительства AFTRADE в Беларуси.





МИД Беларуси помогает Зигману

Власти ДРК пока не прокомментировали задержание. По данным Daily Maverick, за Зингмана пытаются «вступиться» Объединённые Арабские Эмираты, где зарегистрирована его компания. Задержание прокомментировал между тем официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.





«Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим», — сказал он, передает TUT.by.





Мог торговать оружием

Говоря о задержании Зигмана журналист, политический обозреватель Игорь Ильяш назвал это потенциально взрывоопасной историей для официального Минска.





«Теоретически эти события могут пролить свет на реальное содержание бизнес-проектов режима Лукашенко в Африке и на Ближнем Востоке, и запустить цепную реакцию разоблачений», — сказал он.





при посредничестве Зингмана находящийся под западными санкциями “Рособоронэкспорт” продавал военную технику Замбии. Также «ходили слухи о связях Зингмана с людьми, занимающимися контрабандой алмазов», Журналист отметил, что, по данным СМИ, именноТакже «ходили слухи о связях Зингмана с людьми, занимающимися контрабандой алмазов», пишет Игорь Ильяш.





«На уровне логики торговля оружием выглядит тем самым недостающим кусочком пазла в картине африканских проектов официального Минска, которые почему-то поручили курировать целому генерал-полковнику Шейману.





Особенно с учетом того, что Беларусь входит в топ-20 экспортеров оружия в мире, а африканские страны являются одним из основных покупателей продукции белорусской оборонки», — подчеркнул Ильяш.





Чем торгует Беларусь со страной, где задержали Александра Зингмана

Тем временем издание " Завтра твоей страны " посмотрело, что могло связывать беларуского "консула" с Демократической Республикой Конго, где он был задержан.

ДР Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году эта страна вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.

При этом ДР Конго по итогам прошлого года вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.

По данным Национального статистического комитета РБ

По информации зарубежных СМИ, Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Республике Беларусь и называется советником управделами президента Беларуси Виктора Шеймана, был задержан в аэропорту местного города Лубумбаши после встречи с бывшим президентом ДР Конго Жозефом Кабилой.

Это – не первый визит Александра Зингмана в ДР Конго. В конце прошлого года бизнесмен получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги.

Как сообщали тогда местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке. Это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Для реализации возможных проектов было предложено привлечь ресурсы африканского Trade&Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Отметим также, что с 2019 года ДР Конго, которая является президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов.

Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.

По словам конголезских источников, правительства двух стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве — уже обратились к властям ДР Конго, чтобы добиться освобождения Александра Зингмана. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Вмешательство представителей ОАЭ и Зимбабве может объяснятся тем, что в ОАЭ зарегистрирована компания Aftrade DMCC, главным бенефициаром которой называется Зингман. А Зимбабве — один из важнейших клиентов бизнесмена, продающего там белорусскую технику. Именно благодаря контрактам, реализованным Aftrade DMCC, в прошлом году Зимбабве вошла в топ-10 важнейших покупателей белорусской продукции в Африке.



