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Утро 24 марта началось с обысков и задержаний

Бобруйчане сообщают, что сегодняшнее утро в городе началось с обысков и задержаний.


Обыски проходят у общественных активисток Галины Смирновой и Алёны Чернявской, а также у Владимира Михолапа. По предварительной информации, все трое активистов задержаны.

Вероятнее всего, обыски и задержания бобруйских активистов — часть единой кампании, которая проводится силовыми ведомствами в преддверии 25 марта. Так, вчера в Могилеве был задержан участник акций протеста в августе-сентябре прошлого года Виталий Мандриевский, в могилевском офисе БСДП «Грамада» силовики выломали дверь.

Согласно последней информации, обыск у активистки Алены Чернявской завершился. Изъяли всю технику и символику в бело-красно-белых цветах.
Могилев.онлайн
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