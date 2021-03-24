Класковский: При любом "транзите" режим не устоит

"Мысль о транзите власти гвоздем сидит в голове Александра Лукашенко. «Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами», — сказал он 23 марта, общаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения в Гатове, — пишет Класковский.





Тем временем разные зловредные СМИ и телеграм-каналы уже гадают, кто же может стать вторым белорусским президентом: Михаил Мясникович, Роман Головченко, Владимир Макей, Николай Снопков, кто-то еще?





Одно можно предсказать уверенно: любой преемник неизбежно начнет собственную политическую игру. В свою очередь, с ним начнут играть Москва и Запад. Вокруг второго президента станет формироваться окружение со своими интересами, интригами.





И даже если Лукашенко перейдет на должность главы Всебелорусского собрания с огромными полномочиями, второго президента не удастся держать в качестве марионетки. Между двумя центрами власти непременно начнет искрить.





Сам Лукашенко, очевидно, моделирует эти риски и потому медлит, прокрастинирует. К тому же он понимает, что четко указать на преемника означает пошатнуть почву под собственными ногами. И вообще велик соблазн объявить, что пока отечество в опасности, мне, мол, о пенсии думать рано.





Но время все сильнее работает против человека, удерживающего власть над страной с прошлого тысячелетия. На него давят экономическая ситуация, недовольство массы сограждан, подспудные настроения в номенклатуре, Запад и (как бы вождь ни пытался уверить в обратном) Москва.





Даже если вынести за скобки глубочайший политический кризис — Лукашенко элементарно не знает, что делать с экономикой.





Его распоряжения на кожевенном заводе в Гатове 23 марта — ярчайший пример неэффективного командно-административного подхода: никакой приватизации, дать госпредприятию денег, чтобы преодолеть кризис (а где этих денег набраться?), заставить обувщиков покупать отечественное сырье. В итоге может стать проблематично купить хорошие башмаки.





Дальше зажимать гайки некуда — ни в политике, ни в экономике. Реформы назрели и перезрели. Их в том или ином темпе придется проводить любому следующему руководителю Беларуси.





Вопрос лишь в том, когда уйдет на пенсию нынешний. Или когда его уйдут".