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Мельянцов прогнозирует, что День воли не повторит осенние и летние акции протеста

Политолог Денис Мельянцов полагает, что на акцию в честь Дня воли 25 марта соберется не более нескольких десятков тысяч.

"Народ соберется. Это традиционная дата оппозиционного календаря, которая всегда мобилизует актив. Это начало политической весны, которая задает тон новому политическому году. К тому же в этот раз 25 марта оппозиционными штабами позиционировалось как знаковая дата для возобновления протестов после зимнего перерыва", пишет Мельянцов.

При этом Мельянцов полагает, что масштаб уличной активности вряд ли можно будет сопоставить с воскресными акциями осени 2020 года. Одна из причин — использование государством аппарата насилия. Также эксперт обращает внимание на бесперспективность неструктурированного протеста, странные и непоследовательные действия оппозиционных центров, отъезд большого числа активистов.

Как сообщалось, Мингорисполком отклонил заявку на проведение Дня воли в столице. Глава КГБ Иван Тертель до этого заявил, что 25−27 марта будут попытки дестабилизации обстановки в стране. Столичная милиция призвала граждан не участвовать в акциях.
Officelife.media
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