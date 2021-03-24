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ЕС отложил пересмотр отношений с Россией до очного саммита лидеров

Обсуждение новой стратегии Европейского союза в отношении России отложено до следующей очной встречи глав государств объединения.


Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его письмо опубликовано на сайте ЕС, передает РБК.

«Что касается России, то я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече (очный саммит ЕС запланирован на конец июня)», — говорится в письме.

Из-за пандемии коронавируса саммит лидеров ЕС, который пройдет 25–26 марта, состоится в онлайн-формате. На видеоконференцию был приглашен президент США Джо Байден, говорится в письме председателя Евросовета. Основной темой саммита станет пандемия коронавируса в Европе.

Телефонный разговор председателя ЕС Шарля Мишеля с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 22 марта.
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