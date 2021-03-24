МИД Польши отреагировал на задержание Анжелики Борис

Внешнеполитическое ведомство Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, так как не согласно с задержанием Борис.





Об этом говорится на сайте польского ведомства.









В МИД заявили, что власти Беларуси нарушают международные обязательства по защите национальных меньшинств и двусторонние польско-белорусские обязательства.

В Беларуси был создан Союз поляков с целью распространять польскую культуру и образование.









И призвали выпустить на свободу президента Союза поляков Беларуси, дабы окончательно закончить преследования представителей польского меньшинства.

Напомним, вчера в Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис.

В Гродно задержали председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она успела сообщить в своем Facebook.





«Еду в Ленинский РОВД», — написала женщина. С чем связано ее задержание — не сообщается.







