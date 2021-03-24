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Зверства нацистов и поляков. ГосТВ не слазит с темы войн ХХ века в борьбе с протестом

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.BY.

Всю неделю госканалы продвигали политико-историческую тематику. Ключевым нарративом стало сохранение памяти о ВОВ, зверствах нацистов в годы войны и выстраивании на этой основе патриотического воспитания.

От исторической темы госТВ плавно переходило к обличению оппонентов, где связка пособничества нацистам и оппозиционной символики была типичным приемом, а также — к антипольской риторике в связи со столетием Рижского мира, после которого Западная Беларусь оказалась в составе Польши.

Авторские рубрики СТВ сохраняют наиболее агрессивную направленность, там изыскиваются геополитические, конспирологические и мистические объяснения происходящего в стране и мире. Видеоряд, прославляющий героев госТВ (Лукашенко, силовиков, провластных деятелей) и порицающий врагов (оппозиционеров и «предателей») вплоть до сравнения их с крысами, позволяет поднять образ политического противостояния в стране до уровня сакральной битвы.

Одной из заметных тем недели стала работа Конституционной комиссии. Госканалы подчеркивали, что нынешняя Конституция не исчерпала себя, а доминирующим запросом в обществе остается стремление к порядку и стабильности.

Хотя госТВ любит подчеркивать суверенный путь Беларуси, критиковать навязывание чуждых стандартов, при необходимости оно охотно подкрепляет отечественные законодательные новации мировой практикой.

Отсылки к зарубежному опыту позволяют ведущим парировать обвинения в репрессивном характере законодательства. Для этого делается подборка отдельных норм и указания на полицейскую жестокость в западных странах.

Приближение 25 марта усилило обличение оппозиции и информационную подготовку к подавлению возможных акций. В эфире демонстрировали учения внутренних войск с обещаниями при необходимости повторить предыдущие случаи силовых действий. Известных представителей оппозиции обвиняли в подготовке кровавого сценария.
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