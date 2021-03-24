Ступеньки Байдена: Лукашенко потроллил, или уйдет до 80 лет?

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«Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги», — подчеркнул Александр Лукашенко.





А затем тонко потроллил 78-летнего президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе несколько раз споткнулся, взбираясь по трапу в свой самолет.





«Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках», — пошутил Лукашенко.





Позже в Белом доме заявили, что президент США упал из-за сильного ветра.





«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — заявила представитель пресс-службы Байдена b]Карин Жан-Пьер[/b].