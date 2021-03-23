







"Безусловно, мы не согласны с запретом акции, считает его беспричинным и незаконным - жалобы в суды на незаконные действия ГУВД Мингорисполкома и само решение властей о запрете акции будут поданы незамедлительно. Но, к сожалению, их рассмотрение состоится уже после 25 марта", - заявил Костусев, пишет interfax.by. Его комментарий опубликован на сайте партии БНФ.





Лидер партии добавил, что теперь организаторы акции не имеют права призывать людей на массовое мероприятие. "В условиях запрета каждый гражданин самостоятельно решает, каким образом ему отметить праздничную дату, в частном порядке или в кругу друзей и соратников", - отметил он.





Как сообщалось, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День Воли.





Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню Воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".





Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День Воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.





БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.