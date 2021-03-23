Правозащитники признали политзаключёнными ещё 10 человек





В Беларуси сразу 10 новых политзаключённых / t.me/viasna96​





Общее число политзаключённых увеличилось до 298 человек.





Список политзаключённых пополнили люди, осуждённые по уголовным делам, связанным с обвинением в насилии против милиционеров, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности, и хулиганством.





В связи с этим правозащитники подчёркивают: "Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения. Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан.





Непропорционально жёсткие действия милиции, направленные на прекращение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка".





Действия протестующих в ответ на насилие со стороны милиционеров они считают нужным рассматривать как необходимую защиту.





Таким образом, политзаключёнными признаны:





Владимир Малаховский, осуждён на три с половиной года лишения свободы;





Иван Ракить, осуждён на два с половиной года лишения свободы;





Никита Кочур, осуждён на четыре года лишения свободы;





Андрей Расулов, осуждён на три года лишения свободы;





Сергей Бекаревич, осуждён на два с половиной года лишения свободы;





Виктор Шмигальский, осуждён на два с половиной года лишения свободы;





Илья Патрушев, осуждён на два с половиной года лишения свободы;





Андрей Шевчук, осуждён на два с половиной года лишения свободы;





Владислав Устин, осуждён на три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа ("химия");





Вадим Лукович, осуждён на два года лишения свободы.





Правозащитники требуют немедленно пересмотреть вынесенные политзаключённым приговоры и освободить их из-под стражи под подписку о явке в суд.





Под заявлением подписались: правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, "Инициатива FORB", Белорусский ПЕН-центр, консультационный центр "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.