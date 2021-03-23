



"21 марта направили заявку на английском языке организаторам. Уже получили подтверждение, п ишет interfax.by, что наш проект соответствует всем предъявляемым требованиям и принят к рассмотрению.





Следующий этап - до 1 июня организаторы выберут 50 лучших заявок, которые продолжат бороться за главный приз - $1 млн. Рассчитываем попасть в число 50 лучших!", - написал мэр в понедельник.





Рогачук напомнил, что проект разработывался в социальной сфере в условиях масштабного распространения коронавирусной инфекции.





"В течение 2 месяцев тщательно прорабатывали и готовили ответы на 30 вопросов формализованной заявки конкурса. Было одновременно непросто и интересно, но мы справились", - подчеркнул Рогачук.





Как сообщалось, в январе Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge.





Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.