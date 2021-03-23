+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Брест отправил свой проект для участия в конкурсе городских инноваций Блумберга

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале рассказал, как продвигается участие Бреста в Global Mayors Challenge 2021 - конкурсе городских инноваций, объявленном бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.


"21 марта направили заявку на английском языке организаторам. Уже получили подтверждение, пишет interfax.by, что наш проект соответствует всем предъявляемым требованиям и принят к рассмотрению.

Следующий этап - до 1 июня организаторы выберут 50 лучших заявок, которые продолжат бороться за главный приз - $1 млн. Рассчитываем попасть в число 50 лучших!", - написал мэр в понедельник. 

Рогачук напомнил, что проект разработывался в социальной сфере в условиях масштабного распространения коронавирусной инфекции. 

"В течение 2 месяцев тщательно прорабатывали и готовили ответы на 30 вопросов формализованной заявки конкурса. Было одновременно непросто и интересно, но мы справились", - подчеркнул Рогачук. 

Как сообщалось, в январе Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge. 

Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]