В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков





Анжелика Борис / facebook.com/andzelika.borys​





На своей странице в Фейсбуке она успела написать: "Еду в Ленинское РОВД".





Причина задержания неизвестна. По информации ТГ-канала "Гродненские сливы", поводом для задержания стало административное дело на Борис, начатое за празднование Казюков — религиозного праздника в честь святого Казимира. Празднование не было санкционировано местными властями.





Последние несколько недель белорусские власти усилили давление на польские общественные объединения в Беларуси. Под уголовное дело попало руководство "Польской школы" в Бресте — за празднование польского "Дня проклятых солдат". Беларусь и Польша выслали по несколько дипломатов.