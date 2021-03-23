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В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков

В Гродно задержали председателя неофициального Союза поляков Анжелику Борис.


Анжелика Борис / facebook.com/andzelika.borys​

На своей странице в Фейсбуке она успела написать: "Еду в Ленинское РОВД".

Причина задержания неизвестна. По информации ТГ-канала "Гродненские сливы", поводом для задержания стало административное дело на Борис, начатое за празднование Казюков — религиозного праздника в честь святого Казимира. Празднование не было санкционировано местными властями.

Последние несколько недель белорусские власти усилили давление на польские общественные объединения в Беларуси. Под уголовное дело попало руководство "Польской школы" в Бресте — за празднование польского "Дня проклятых солдат". Беларусь и Польша выслали по несколько дипломатов.
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