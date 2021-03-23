



Назначение Мезенцева послом в Минск было вызвано двумя задачами: успокоить Лукашенко после его публичного конфликта с Бабичем и выстроить личный доверительный контакт, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».





«Мезенцев со своим опытом работы в ШОС должен был встроиться в конфигурацию Пекин-Минск, обеспечив России по сути равный статус диалога на минской площадке».





По сути, реверанс Лукашенко в сторону Китая и усиление Пекина на белорусской площадке, помогли Минску умело уйти от интеграционных планов с Россией.





Неожиданно, но именно при «тишайшем Мезенцеве» в Беларуси произошел гражданский мятеж; китайские товарищи продемонстрировали собственную политическую субъектность и помогли подавить протест, правда чуть не вызвав гражданскую войну; официальный Минск, использовав возможности России (Москва по сути прекратила живодерню на улицах белорусских городов и умиротворила процесс) , в очередной раз перевел сочинские договоренности в разряд протокольных намерений.

Приезд Лукьянова в Минск, как говорят эксперты, должен несколько скорректировать подходы Москвы по белорусской повестке.

Новый посол входит в ближайший круг Николая Патрушева, который никогда не скрывал интеграционных намерений и поддерживал личные отношения с белорусскими силовиками (выходцами Минской школы КГБ).





Лукьянов не просто знаток «английской литературы и языка», у него огромный опыт работы с европейскими бизнесменами и лоббистами; знание ресурсной базы северо-запада и отличная ориентированность в торговых транзитах. Плюс Лукьянов обладает опытом журналисткой работы.





Функционал Лукьянова - это прямой контакт Патрушева-Медведева с Лукашенко; экономическая интеграция, в том числе региональная и бизнес-интеграция; и, судя по работе в Совбезе и в Риге,- анализ и структуризация рисков, и выстраивание широких контактов с симпатизантами к Москве.





По мнению экспертов, Лукьянов скорее будет более публичной персоной в минских сми, чем Мезенцев. «Опыт работы в Латвии показал, что посол не уходит от контактов с журналистами и является сторонником активных культурно-просветительских акций».

Лукьянов крайне прагматичный человек, это его отличительная черта как посла. «Минску с ним будет не просто, но для Лукашенко Лукьянов более понятный,чем Бабич»,- говорит источник в Минске. «Москва и Минск действуют в новой парадигме постпротестной Беларуси и из этого будет выстраиваться двусторонняя повестка»,- говорят эксперты.





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