+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Четырнадцать человек судят по делу о массовых беспорядках в Пинске в ночь после выборов

В Бресте началось рассмотрение уголовного дела против 14 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.


"В суде Московского района Бреста 23 марта началось рассмотрение уголовного дела против 14 политзаключенных. Их всех обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске (ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса), пишет interfax.by. На скамье подсудимых - пинчане от 19 до 44 лет", - рассказали правозащитники. 

В центре уточнили, что потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. Ущерб от действий протестующих оценен в Br24 тыс. 
"На судебный процесс пустили только родственников обвиняемых и государственную прессу - независимые журналисты и наблюдатели не смогли попасть в зал", - подчеркнули правозащитники.
 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]