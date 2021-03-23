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"В нас верит весь мир" Светлана Тихановская обратилась к беларусам

Светлана Тихановская в преддверии 25 марта обратилась к беларусам.

"В нас верит весь мир" Светлана Тихановская обратилась к беларусам
"Вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя – но не верите, что можете что-либо изменить. Вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев. Что уже летом начнется новая для нас жизнь. 

Да, мы иногда виним себя за то, что недостаточно стараемся. Но в такие моменты я думаю: еще год назад мы даже не собирались побеждать. И мы слишком мало говорим друг другу, что за эти месяцы мы как нация сделали больше, чем за последние 26 лет. И мы не должны винить себя за неудачи: мы должны взять на себя ответственность за победу. 

Победу, которая сделает нас совсем другой – свободной и взрослой нацией. И поэтому я в нас верю. В нас верит Сергей Тихановский. В нас верит сын Виктора Бабарико. В нас верит папа Маши Колесниковой. В нас верит дочь Игоря Лосика. 

В нас верят все, кому пришлось покинуть родную страну. В нас верит весь мир. И этой веры хватит, чтобы каждый беларус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки – и вышел этой весной".
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