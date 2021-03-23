Дмитриев: Россия готовится к моменту, когда настанет день Х

"Видно, что изменилось в целом отношение Лукашенко к России. Также мы видим, что шаг за шагом меняет отношение и Россия.





Если у Лукашенко в России друзей, по его мнению, не осталось, то, например, у Румаса друзья в России остались. Личным распоряжением Мишустина он утвержден в наблюдательный совет Россельхозбанка. Этот факт не был бы ничем особенным, потому что большое количество белорусских чиновников находят себя в российских компаниях, тот же Кобяков, интересно то, что им не находится места в Беларуси, — заметил Дмитриев.





Он считает, что Россия намеренно проводит соответствующую кадровую политику.





— Надо сказать, что такими назначениями, многие годы подтягивая к себе белорусскую отставную элиту, Россия готовится к моменту, когда настанет день Х. Тогда у нее будут свои козыри, в том числе и связанные с людьми, работающими в крупных компаниях, — уверен политик.





Сопредседатель объединения «Говори правду» утверждает, что изменившийся подход Кремля к Беларуси направлен на потерю нашей страной суверенитета, прежде всего — экономического.





— Я уже говорил, Кремль и Россия нам не помогут в том, что мы делаем, но при этом очевидно, что политика изменится. Если проанализировать последние решения по кредитам, то можно заметить, что Россия копирует китайские взаимоотношения с Беларусью. Их главная суть — связанные кредиты. Не просто так дать Лукашенко три миллиарда, а дать их на реализацию программ с российскими компаниями и в российских интересах.





Тот же, «Гродно Азот- 2», например, нам, белорусам, сегодня на сто процентов не нужен, мы вообще, по идее, должны стремиться к тому, чтобы снижать потребление российского газа, обеспечивая себе независимость и большую самостоятельность страны. БелАЭС была очень похожим проектом — вот российские технологии, вот российские компании, вот российский кредит.





Это означает еще большую привязку Беларуси к России, и мы понимаем, что экономика станет главным инструментом, с помощью которого Кремль собирается разговаривать с Лукашенко, объясняя ему здесь свои интересы.





Новый подход со связанными кредитами поставит Лукашенко в очень тяжелое положение, где деньги надо будет брать не просто так, а под выполнение здесь российских проектов.





При этом, как они выполняются белорусскими властями, можно увидеть на примере китайских предприятий, которые, не успели построить, и уже являются убыточными. Но россиян это не интересует. Куда потом будет реализовываться электроэнергия из Островца, что потом будут делать с продукцией «Гродно Азот-2» — это дело не России.





Но так как деньги нам сейчас очень нужны, то будут брать на все. А о том, как потом за это расплачиваться, не думают, — говорит Дмитриев.





В то же время Лукашенко, по его мнению, «в большом торге с Россией» пытается обменять свое бездействие в политике и экономике на военное сотрудничество, что также не лучшим образом отразится на независимости страны.





— Остается единственная сфера — углубленное военное сотрудничество. И из трех направлений (политики, экономики и военного сотрудничества) для независимости и нашего суверенитета эта сфера является наиболее опасной. Это, конечно, не может рассматриваться как гарантия независимости, — уверен политик.