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В Конго арестован Александр Зингман - "ключевая фигура в отношениях Беларуси и Зимбамбве"

В Демократической Республике Конго арестовали Александра Зингмана, бизнесмена и предполагаемого торговца оружием, которого СМИ связывают с Александром Лукашенко.

В Конго арестован Александр Зингман - "ключевая фигура в отношениях Беларуси и Зимбамбве"
На фото: задержание Зингмана в Лубумбаше — втором по величине городе Конго.
Об этом сообщило африканское СМИ Daily Maverick.

По данным издания, Зингман был арестован в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Ранее СМИ сообщали о связи Зингмана со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, однако сам он эту информацию отрицал.

Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси, пишет theins.ru

По информации Еврорадио, вместе с приближенным к семье Лукашенко бизнесменом был арестован и Олег Водчиц — гендиректор AFTRADE и итальянский бизнесмен Паоло Персико.

Первый комментарий о том, что произошло:

"Господин Зингман провел встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши [второй по величине город Демократической Республики Конго. - Еврорадио]. В конце встречи, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт был забран. 

Его поместили в комнату с двумя его коллегами на несколько часов - без возможности сесть, без воды, без контакта с внешним миром", - рассказали в компании AFTRADE DMCC, дилере разнообразной белорусской техники в Африке. 

С чем может быть связано задержание Александра Зингмана - белорусского бизнесмена с американским паспортом?

Есть конспирологическая (и пока не подтвержденная) версия, что Зингман участвовал в переговорах с бывшим президентом Демократической Республики Конго о поставках оружия. Если это так, то ситуация для Беларуси очень неприятная.

Официальный Минск позиционирует себя как "региональный миротворец" и "донор стабильности" в Восточной Европе, одновременно обвиняя соседей в попытках организовать революцию в Беларуси.

И тут вдруг подозрение в том, что белорус, которого связывают с Лукашенко, помогает организовать государственный переворот в африканской стране...


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