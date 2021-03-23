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Казакевич: Совместное давление России и ЕС на Лукашенко пока исключено

Единая позиция Москвы и Брюсселя по белорусскому вопросу вряд ли возможна, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Совместное давление России и ЕС на Лукашенко пока исключено
– Владимир Путин обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем ситуацию в Беларуси. Можно ли допустить, что Россия и ЕС займут единую позицию по отношению к белорусским властям? 

– Нет, единая позиция пока исключается. В лучшем случае мы можем говорить о том, что есть какой-то диалог по белорусскому вопросу, обсуждение позиций обеих сторон, поиск точек соприкосновения. 

Но, конечно, позиции России и Евросоюза по Беларуси сегодня сильно отличаются. 
Евросоюз не признал официальные результаты президентских выборов 2020 года и не признал Лукашенко легитимным лидером. ЕС выступает за проведение новых выборов – свободных и демократических. 

Москва результаты выборов все-таки признала. Россия констатирует определенные проблемы и видит выходом из политического кризиса конституционную реформу, только после проведения которой можно ставить вопрос о новых выборах.

Второе принципиальное отличие: ЕС отмечает многочисленные факты нарушений прав человека в Беларуси, наличие политзаключенных, давление властей на политических оппонентов, СМИ и другие сферы общественной жизни. В то время как Россия этих фактов не признает, и (по крайней мере публично) считает эти эксцессы внутренним делом Беларуси.

Но есть и общее в позициях Евросоюза и России, что было озвучено в начале политического кризиса в Беларуси: стране необходим инклюзивный национальный диалог. Думаю, обе стороны придерживаются этой логичной позиции. 

– Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против Беларуси. Какими они могут быть и когда их ждать?

– Временной аспект зависит от белорусских властей: если репрессии будут продолжаться, их градус не будет снижаться, если будет оставаться огромное количество политзаключенных, то все это подтолкнет к принятию нового пакета санкций. 

С уверенностью можно говорить только о продолжении индивидуальных и точечных санкций. Прежде всего в отношении тех, кто связан с репрессиями – судей, прокуроров, сотрудников МВД, чиновников.

Возможны новые санкции в отношении бизнесов, близких к власти, и госпредприятий. Но это уже с меньшей степенью вероятности. 

– Почему экономические санкции маловероятны?

– Можно выделить два основных момента. Во-первых, среди альтернативных политических сил по этому вопросу нету консенсуса. Нет единства и среди белорусского и международного экспертного сообщества.

Во-вторых, Евросоюз опасается, что применение серьезных экономических санкций ударит не столько по режиму, сколько по гражданам. И, возможно, экономические санкции будут способствовать тому, что Беларусь все больше будет привязываться к России.
"Белорусский партизан"
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