Зацепило: Лукашенко снова оправдывается за "золотое дно"





"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна" , нет ничего - все это ложь, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы произошли как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы"





Это он сказал на кожевенном заводе в поселке Гатово под Минском, передает Свабода.





Напомним, 8 марта в YouTube состоялась премьера фильма Степана Путило "Лукашенко. Золотое дно". В полуторачасовом видео речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» приближенными олигархами.





Также описан автопарк, которым он пользуется, с машинами за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая и ретро-автомобили.





Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка - несколько самолетов и вертолет.





Фильм набрал уже более 6 миллионов просмотров.