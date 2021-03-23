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Зацепило: Лукашенко снова оправдывается за "золотое дно"

23 марта в Гатово Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна».


"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна" , нет ничего - все это ложь, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы произошли как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы"

Это он сказал на кожевенном заводе в поселке Гатово под Минском, передает Свабода.

Напомним, 8 марта в YouTube состоялась премьера фильма Степана Путило "Лукашенко. Золотое дно". В полуторачасовом видео речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» приближенными олигархами. 

Также описан автопарк, которым он пользуется, с машинами за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая и ретро-автомобили. 

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка - несколько самолетов и вертолет.

Фильм набрал уже более 6 миллионов просмотров.
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