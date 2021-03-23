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"Уже за могилы вцепился": политолог - о Лукашенко в Хатыни

Политические аналитики негативно восприняли устроенную режимом Лукашенко постановку в Хатыни, посвященную 78-й годовщине сожжения деревни (22 марта 1943 года), участие в которой принял Лукашенко и его семья.

«26 лет А. Лукашенко не вспоминал о трагедии в Хатыни, а тут «пока мы помним»... Жители деревни, как и сотен сожженных белорусских, украинских и российских деревень, гибли не за Лукашенко. Уже за могилы вцепился», - так прокомментировал известный российский эксперт Андрей Суздальцев участие и выступление Лукашенко в постановке.

«Лукашенко можно посоветовать паломничество по монастырям, может отмолит самого себя... Вот так можно использовать народную трагедию, чтобы держаться за власть», - отметил Суздальцев.

Примерно в такой же тональности появился комментарий в телеграм-канале «Ник и Майк».

«Что ж, если для того, чтобы оправдать свои злодеяния, нужно показательно лить крокодильи слезы в месте скорби, значит, действительно все плохо. Устраивать настоящий шабаш на костях - вот подлинная бесовщина…

Фраза «Мы покажем всему миру, что такое геноцид» - это могло бы звучать как угроза, если бы не было правдой. Современный геноцид - это минус 1,5 миллиона белорусов за 26 лет войны против собственного народа (только за последние полгода - 30 тысяч арестованных, 7 убитых, сотни заключенных). Действительно не забудем и не простим», - сказано в сообщении.
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Источник: udf
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