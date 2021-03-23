"Вы нарушаете мои права" Виктор Бабарико заявил отвод составу суда
Виктор Бабарико сегодня в суде заявил, что ему не дают реализовать свое право на защиту.
Во вторник Виктору Бабарико не дали выступить с заявлением в суде, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса, передает tut.by
— Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым.
Защита Бабарико поддержала отвод.
— На сегодняшнем заседании мы наблюдаем ситуацию, когда обвиняемый Бабарико лишен возможности реализовать свое право на обращение к суду с письменным заявлением. Защитники до других процессуальных действий, допроса, лишены возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий.
Еще вчера защита заявляла, что Бабарико специально не дают возможности дать показания первым. Это позволило выразить сомнения в беспристрастности суда.
Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда.
Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление отклонено.
Напомним, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела.
Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется в создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания.
Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико.
12:24 23/03/2021
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