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"Вы нарушаете мои права" Виктор Бабарико заявил отвод составу суда

Виктор Бабарико сегодня в суде заявил, что ему не дают реализовать свое право на защиту.

Во вторник Виктору Бабарико не дали выступить с заявлением в суде, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса, передает tut.by

— Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым.

Защита Бабарико поддержала отвод.

— На сегодняшнем заседании мы наблюдаем ситуацию, когда обвиняемый Бабарико лишен возможности реализовать свое право на обращение к суду с письменным заявлением. Защитники до других процессуальных действий, допроса, лишены возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий.

Еще вчера защита заявляла, что Бабарико специально не дают возможности дать показания первым. Это позволило выразить сомнения в беспристрастности суда.

Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда.

Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление отклонено.

Напомним, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела. 

Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется в создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания. 

Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико.
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