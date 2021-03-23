Во вторник Виктору Бабарико не дали выступить с заявлением в суде, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса, передает tut.by





— Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым.





Защита Бабарико поддержала отвод.





— На сегодняшнем заседании мы наблюдаем ситуацию, когда обвиняемый Бабарико лишен возможности реализовать свое право на обращение к суду с письменным заявлением. Защитники до других процессуальных действий, допроса, лишены возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий.





Еще вчера защита заявляла, что Бабарико специально не дают возможности дать показания первым. Это позволило выразить сомнения в беспристрастности суда.





Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда.





Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление отклонено.





Напомним, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела.





Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется в создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания.





Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико.



