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Полковник ФСБ в отставке: Путина и Лукашенко заставят заплатить за все

Российский оппозиционный политик и полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента России Путина «убийцей».

Что означали слова Байдена? Какими будут дальнейшие отношения России и США? Что ждет Беларусь 25 марта? Свое мнение по этим вопросам высказал в интервью каналу «И Грянул Грэм» Геннадий Гудков. 
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