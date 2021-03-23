Полковник ФСБ в отставке: Путина и Лукашенко заставят заплатить за все
Российский оппозиционный политик и полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента России Путина «убийцей».
Что означали слова Байдена? Какими будут дальнейшие отношения России и США? Что ждет Беларусь 25 марта? Свое мнение по этим вопросам высказал в интервью каналу «И Грянул Грэм» Геннадий Гудков.
11:47 23/03/2021
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