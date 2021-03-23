Минская милиция призывает не участвовать в акциях 25 марта
Минская милиция сообщает, что есть сведения о призывах к участию в несанкционированных акциях 25 марта и просит горожан воздержаться от участия в них.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, передает БелТА, заявил, что 25 марта порядок в столице будет обеспечен:
«Основная цель провокаторов — дестабилизировать обстановку в городе и инициировать столкновения участников акций с сотрудниками милиции».
Ранее стало известно, что оппозиция не получила разрешения на проведение Дня воли 25 марта, среди причин отказа — отсутствие договора с милицией и коронавирус.
11:52 23/03/2021
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