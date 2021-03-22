Несколько дней назад в стране запустили голосование за диалог между оппозицией и властями. К полудню 23 марта там проголосовало 700 тысяч человек , абсолютное большинство которых выступают за мирные перемены и переговоры об этом с правящим режимом.





Для чего команда Тихановской запустила новую инициативу, как ее оценивают независимые эксперты и чего ждать белорусам в будущем, узнала Intex-press





Видеообращение Светланы Тихановской к белорусам было опубликовано на YouTube 18 марта. В нем экс-кандидат в президенты призвала жителей страны проголосовать на платформе «Голос» за начало переговоров о мирном выходе из кризиса.





– Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем через переговоры при международном посредничестве, – заявила Тихановская.





В тот же день голосование на «Голосе» запустили. За первые сутки участие в нем приняли почти 500 тысяч белорусов (члены команды Тихановской говорят, что такого всплеска активности не было даже во время президентской избирательной кампании в августе прошлого года).





Какие планы

По мнению команды Тихановской, голосование вернет белорусам чувство поддержки, солидарности. При этом экс-кандидат подчеркивает, что оно запущено не вместо уличных протестов, а чтобы «увидеть, как нас много», почувствовать, что «белорусы невероятные».





Подведение предварительных итогов голосования запланировано на 25 марта (но это будет зависеть от активности белорусов: если к этой дате она не спадет, сроки могут продлить).





По словам Светланы Тихановской, голосование – это не торг с властями, а способ остановить насилие, освободить заключенных по политическим статьям.





После голосования, по плану, должны начаться переговоры при посредничестве ОБСЕ и ООН. Срок – в мае «или даже раньше».





Члены команды Тихановской считают, что из-за внутреннего и внешнего давления белорусские власти будут вынуждены начать диалог, учитывать результаты голосования, которое покажет «объективную картину настроений в обществе».





К внешним рычагам давления она причисляет новые санкции, ограничение контрактов с белорусскими госпредприятиями, политическую изоляцию Лукашенко, приостановку финансирования Западом разных программ, инвестиционных проектов и т.п.





Если же власть не пойдет на диалог, то у команды Тихановской есть шесть сценариев развития событий, включающих в том числе «вмешательство извне».





Итоговая цель – проведение президентских выборов в текущем году.





Что даст голосование

По мнению независимых экспертов, голосование под призывом к переговорам – это механизм мобилизации и активизации сторонников перемен.





Политический аналитик Александр Класковский считает, что Тихановская и ее команда сделали логичный ход в тех условиях, когда новая волна массовых уличных акций оказалась под вопросом. Если раньше, рассуждает собеседник, многие считали, что весной протесты усилятся, то теперь, когда белорусские власти сильно «закрутили гайки» и проходят суды с показательно жестокими приговорами, в этом плане есть сомнения.





– Власти демонстрируют обществу: сидите и не высовывайтесь. Это попытка взвинтить цену выхода на улицу. А страх – действенное средство, поэтому Тихановская и ее команда пытаются найти какие-то способы, чтоб вдохновить белорусов, разбудить их политическую активность, лишний раз показать, что сторонников перемен много. И виртуальное голосование – это безопасный и наглядный способ, – говорит Класковский.





По мнению политического аналитика Валерия Карбалевича, это попытка катализировать политизацию общества, вернуть его в политическую игру.





– И именно в этом его ценность, – считает он.









Александр Класковский рассуждает, что инициатива дергает властей, ведь сайт платформы «Голос» блокируется. Вместе с тем, считает аналитик, ее значение не стоит преувеличивать по нескольким причинам. Во-первых, проголосуют не все белорусы, которые против нынешней власти и за перемены.





– Чтобы это сделать, надо быть продвинутым пользователем, знать, что такое чат-боты. Не думаю, что старшее поколение и те, кто живет в глубинке, смогут этим сервисом воспользоваться, – говорит он.





Во-вторых, если не удастся собрать действительно много голосов (а для наглядности их нужно 3–3,5 миллиона, так как избирателей в Беларуси около 6,8 миллиона), это будет слабый аргумент, и получится, что сторонники перемен в меньшинстве.





– В таком случае эта инициатива может обернуться против инициаторов, как это было осенью, когда Тихановская пыталась объявить ультиматум властям, а в итоге сильного протеста не получилось, при этом под репрессии попали те частные фирмы, предприятия, которые пытались поддержать национальную забастовку, – говорит Класковский.





К тому же, рассуждает аналитик, власти в любом случае могут объявить о том, что голоса накручены, что это все ухищрения противников и т.д. И рассчитывать, что эта попытка массовой демобилизации как-то перевернет ситуацию в стране, не стоит.





– Сейчас действуют другие факторы, и люди в большинстве своем (даже те, которые очень хотят перемен), не готовы выходить под дубинки, рискуя потерять работу или сесть на несколько лет, – говорит Класковский. – Это не значит, что режиму удалось подавить сопротивление. Недовольство осталось, политический кризис не разрешен, экономическая ситуация ухудшается, международное давление растет. Все эти факторы работают против режима, но ожидать какой-то чудодейственной победы Тихановской и ее команды не приходится. Это будет более длительный, сложный, противоречивый процесс.





Пойдет ли Лукашенко на диалог

Собеседники сходятся во мнении, что на переговоры с оппозицией белорусские власти не пойдут.





– Если Лукашенко не согласился на диалог в наиболее критический для него момент массовых протестов в августе-сентябре прошлого года, то сейчас, когда улица как фактор политики исчезла, надеяться на это не стоит, – считает Карбалевич.





По поводу апелляции Тихановской к ООН и ОБСЕ Александр Класковский отмечает, что эти структуры уже неоднократно обращались к официальному Минску и предлагали свое посредничество. Но белорусские власти все это напрочь отвергали, расценивали их предложения как вмешательство во внутренние дела.





– Лукашенко пока не в такой позиции, чтобы садиться за стол переговоров с теми, кого он презрительно называет протестунами, беглыми и т.п. То есть как идея голосование и переговоры – это нормально. Но думать, что завтра или послезавтра Лукашенко или кто-то из его представителей сядет за стол переговоров с оппонентами режима, пока что не приходится, – говорит он.





Чего ждать в будущем

В перспективе, рассуждает Александр Класковский, все меры, которые сейчас предпринимаются сторонниками перемен, будут работать, ведь международное давление на режим растет, и, чтобы выкрутиться из этой ситуации, власти могут пойти на какие-то опосредованные контакты по поводу разрешения кризиса.





– Я не говорю, что сам Лукашенко сядет за это круглый стол, но какие-то его эмиссары в какой-либо форме могут включиться в этот процесс, – считает аналитик.





На его взгляд, в сложившейся ситуации многое зависит от Москвы, которая могла бы сильно повлиять на Минск. Он считает, что для Кремля Лукашенко является токсичным и неперспективным партнером. Но пока Россия не знает, кем его можно сменить, а для Путина важно, чтобы в соседней союзной стране не было прецедента победы цветной революции, которая бы заставила правителя уйти. Ведь это будет «дурным примером для самой же России».





– Ситуация сложная, ситуация непростая, мирный протест не мог разрушить монолит режима в одночасье, но эти процессы идут, и время работает против системы. Вопрос в том, когда она треснет – через полгода, год, через три года. Но эти процессы в любом случае необратимы, – резюмирует Класковский.