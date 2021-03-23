По каким причинам Александр Лукашенко избавился от прежних руководителей силового блока? Согласно самой популярной версии, руководитель страны подыскивал более эффективных исполнителей, которые обращали бы меньше внимания на законы.





UDF рассказывает, чем доверие Лукашенко мог заслужить Хренин.

Резонансное заявление о стрельбе «против народа»

После президентских выборов 9 августа 2020 года страна и мир были шокированы развязанным насилием против мирных протестующих. Но только не министр обороны Хренин.





В СМИ попала аудиозапись выступления мужчины с голосом, очень похожим на него. мужчина сделал резонансное заявление:





«Те политтехнологи, что пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом или будете стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: не выполняйте преступные приказы. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… мы люди военные».









Резонанс был таков, что Министерство обороны было вынуждены выступить с заявлением, в котором не опровергло, что заявление было сделано Хрениным:





«Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он «убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный».









Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы Вооруженных Сил определяет, что приказ – обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника».

Политический жест 23 августа у стелы

23 августа в Минске была проведена одна из самых массовых протестных акций в истории независимой Беларуси. Видимо, помня о знаменитых кадрах с протестующими у стелы «Минск — город-герой» неделей ранее, Хренин утром приказал оцепить район. У стелы поставили колючую проволоку и военных с боевым оружием.





Фото: nn.by





Для чего? Объясняя свой странный шаг, министр обороны фактически сделал политическое заявление – без ссылок на законодательство:





«Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем… Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией».

Военнослужащий убил безоружного гражданина

Вечером 11 августа в Бресте выстрелом в голову был убит 44-летний Геннадий Шутов. Через несколько месяцев на суде выяснилось, что непреднамеренное убийство безоружного совершил капитан сил специальных операций войсковой части 89 417 в Марьиной Горке Роман Гаврилов (в соцсетях звучат догадки, что это псевдоним).





Оказалось, что военнослужащих-спецназовцев отдали под командование местному ОМОНу, чтобы бороться с протестующими.





Друга Шутова и свидетеля его убийства Кордюкова приговорили к 10 годам колонии.

Лукашенко повысил Хренина в звании

В ноябре прошлого года министру обороны было присвоено звание генерал-лейтенанта. Получил его Хренин сравнительно быстро: чуть больше чем за четыре года. Быстрее в белорусской армии стал генерал-лейтенантом только Андрей Равков, которого Хренин сменил на посту министра в начале 2020-го.





Генерал-лейтенант – де-факто самое высокое воинское звание в Беларуси на сегодня, т.к. генерал-полковника в армии сейчас нет.

Военнослужащих бросят в помощь милиции накануне 25 марта

В сети появился документ согласно которому, руководитель МВД попросил министра обороны 3725 военнослужащих для «охраны государственных объектов». Участие военных, как говорится в документе, поможет сконцентрировать усилия МВД на борьбе с участниками «массовых беспорядков».





Также появилась информация, что Минский гарнизон планируют собрать на «боевые сборы» на аэродроме в Липках, которые будут проходить вплоть до 28 марта. Для участников учений будет развернут палаточный лагерь.



