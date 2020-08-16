Дмитрий Болкунец. — В борьбе с диктатурой или авторитарным правлением мирные протесты вдвое эффективнее, чем любые насильственные действия, — пишет политолог





Если доля сторонников перемен перерастает критическую цифру в 3,5%, то их мирный протест практически всегда приводит к переменам в обществе.





Примеров много. В 1986 году миллионы филиппинцев вышли на улицы Манилы с мирным протестом и молитвой (это назвали Революцией народной власти, или Желтой революцией). Авторитарный режим Маркоса пал на четвертый день.





Одна из массовых акций в Минске в 2020 году. Архивное фото





В 2003 году народ Грузии сместил Эдуарда Шеварднадзе во время бескровной Революции роз, во время которой протестующие взяли штурмом здание парламента, держа в руках цветы.





Недавно в результате продолжавшихся долгое время массовых народных протестов и в Судане, и в Алжире были отстранены от должности президенты этих стран, находившиеся у власти десятилетия.





В каждом из этих случаев гражданское сопротивление рядовых членов общества победило политическую элиту, добившись радикальных перемен.





Из 25 самых крупных кампаний протеста, которые изучили исследовали, 20 были мирными и 14 из них привели к безоговорочному успеху. В среднем, ненасильственные протесты привлекали в свои ряды в четыре раз больше участников (200 тысяч), чем средняя кампания с применением насилия (50 тысяч).





Например, Революция народной власти на Филиппинах, направленная против режима Маркоса, на своем пике привлекла к участию два миллиона, бразильские протесты 1984-1985 гг. — миллион, Бархатная революция в Чехословакии 1989 года — 500 тысяч граждан.





Мирные кампании протеста — единственный надежный способ собрать такое количество сторонников.



