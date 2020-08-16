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Болкунец: «Из 25 крупных кампаний протеста, 20 были мирными и 14 из них привели к успеху»

Когда мирный протест приводит к переменам и почему ненасильственные протесты привлекают в свои ряды в четыре раз больше участников, чем кампания с применением насилия?

— В борьбе с диктатурой или авторитарным правлением мирные протесты вдвое эффективнее, чем любые насильственные действия, — пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Если доля сторонников перемен перерастает критическую цифру в 3,5%, то их мирный протест практически всегда приводит к переменам в обществе.

Примеров много. В 1986 году миллионы филиппинцев вышли на улицы Манилы с мирным протестом и молитвой (это назвали Революцией народной власти, или Желтой революцией). Авторитарный режим Маркоса пал на четвертый день.

Одна из массовых акций в Минске в 2020 году. Архивное фото

В 2003 году народ Грузии сместил Эдуарда Шеварднадзе во время бескровной Революции роз, во время которой протестующие взяли штурмом здание парламента, держа в руках цветы.

Недавно в результате продолжавшихся долгое время массовых народных протестов и в Судане, и в Алжире были отстранены от должности президенты этих стран, находившиеся у власти десятилетия.

В каждом из этих случаев гражданское сопротивление рядовых членов общества победило политическую элиту, добившись радикальных перемен.

Из 25 самых крупных кампаний протеста, которые изучили исследовали, 20 были мирными и 14 из них привели к безоговорочному успеху. В среднем, ненасильственные протесты привлекали в свои ряды в четыре раз больше участников (200 тысяч), чем средняя кампания с применением насилия (50 тысяч).

Например, Революция народной власти на Филиппинах, направленная против режима Маркоса, на своем пике привлекла к участию два миллиона, бразильские протесты 1984-1985 гг. — миллион, Бархатная революция в Чехословакии 1989 года — 500 тысяч граждан.

Мирные кампании протеста — единственный надежный способ собрать такое количество сторонников.
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