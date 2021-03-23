«Минский диалог»: Вероятность принятия Евросоюзом четвертого пакета санкций — почти 100 %
Эскалация в отношениях Беларуси и ЕС несколько замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами.
В.Макей и Е.Прейгерман
Однако после высокой динамики эскалации дипломатического конфликта в августе-декабре 2020 года в отношениях Беларуси и ЕС наблюдается своего рода патовая стабилизация.
Это классическая ситуация для большинства конфликтов, которые не могут быть разрешены на условиях одной из сторон, отмечают авторы нового выпуска «Минского барометра», презентованного Советом по международным отношениям «Минский диалог». В таких условиях спадает первичная активная фаза конфронтации, а участники конфликта начинают адаптироваться к новому статус-кво в отношениях. Однако им сложно начать совершать шаги в сторону друг друга.
Во-первых, каждая сторона боится пойти на видимые уступки и тем самым потерять лицо.
Во-вторых, в отношениях доминируют полное недоверие и враждебность, а все или почти все ранее эффективные каналы коммуникации разрушены.
В-третьих, политический кризис в Беларуси еще остается в активной фазе, что обусловливает некоторую степень неопределенности с обеих сторон и повышенную нервозность официального Минска.
Опасность текущей ситуации в том, что в ней высока вероятность дополнительных и часто лавинообразных кризисных вспышек. В этом отношении важной отметкой станет 25 марта, когда в Беларуси возможен новый всплеск протестной активности в связи с очередным Днем Воли. Если масштаб протестной активности не вернется на уровень осени 2020 года, то продолжится и патовая стабилизация в отношениях Беларуси и ЕС. Тем более, считают эксперты «Минского диалога», в ЕС кулуарно все больше высказываются сомнения по поводу общей линии на снижение уровня и интенсивности контактов с Минском. Они связаны и с отсутствием какого-либо позитивного эффекта от принимаемых ограничительных мер, и с осознанием того, что давление со стороны ЕС фактически еще дальше толкает Минск в объятия Москвы.
Однако и при таком развитии событий возможны новые кейсы дипломатической напряженности. Уголовные дела и тюремные сроки против журналистов и правозащитников в Беларуси подталкивают государства и институты ЕС к более предметному обсуждению четвертого пакета санкций. И как отметил на презентации Барометра директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман, вероятность его принятия 99 процентов.
Минск, считают эксперты, продолжит реагировать на санкции еще большими общественно-политическими ограничениями и усилением репрессий внутри страны, а также точечными дипломатическими действиями в отношении отдельных стран-членов ЕС.
"Белорусский партизан"
08:40 23/03/2021
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