Однако после высокой динамики эскалации дипломатического конфликта в августе-декабре 2020 года в отношениях Беларуси и ЕС наблюдается своего рода патовая стабилизация.





Это классическая ситуация для большинства конфликтов, которые не могут быть разрешены на условиях одной из сторон, отмечают авторы нового выпуска «Минского барометра» , презентованного Советом по международным отношениям «Минский диалог». В таких условиях спадает первичная активная фаза конфронтации, а участники конфликта начинают адаптироваться к новому статус-кво в отношениях. Однако им сложно начать совершать шаги в сторону друг друга.

Во-первых, каждая сторона боится пойти на видимые уступки и тем самым потерять лицо.





Во-вторых, в отношениях доминируют полное недоверие и враждебность, а все или почти все ранее эффективные каналы коммуникации разрушены.

В-третьих, политический кризис в Беларуси еще остается в активной фазе, что обусловливает некоторую степень неопределенности с обеих сторон и повышенную нервозность официального Минска.





Опасность текущей ситуации в том, что в ней высока вероятность дополнительных и часто лавинообразных кризисных вспышек. В этом отношении важной отметкой станет 25 марта, когда в Беларуси возможен новый всплеск протестной активности в связи с очередным Днем Воли. Если масштаб протестной активности не вернется на уровень осени 2020 года, то продолжится и патовая стабилизация в отношениях Беларуси и ЕС. Тем более, считают эксперты «Минского диалога», в ЕС кулуарно все больше высказываются сомнения по поводу общей линии на снижение уровня и интенсивности контактов с Минском. Они связаны и с отсутствием какого-либо позитивного эффекта от принимаемых ограничительных мер, и с осознанием того, что давление со стороны ЕС фактически еще дальше толкает Минск в объятия Москвы.

Однако и при таком развитии событий возможны новые кейсы дипломатической напряженности. Уголовные дела и тюремные сроки против журналистов и правозащитников в Беларуси подталкивают государства и институты ЕС к более предметному обсуждению четвертого пакета санкций. И как отметил на презентации Барометра директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман, вероятность его принятия 99 процентов.

Минск, считают эксперты, продолжит реагировать на санкции еще большими общественно-политическими ограничениями и усилением репрессий внутри страны, а также точечными дипломатическими действиями в отношении отдельных стран-членов ЕС.



