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Представитель Госдепа — Макею: Необходимо немедленно освободить всех политзаключенных

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, а также отношения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.



— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают предложение о подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением уже в этом году.
 
Пресс-служба белорусского МИД об этом разговоре пока ничего не сообщает.

По последним данным, в Беларуси уже 288 политических заключенных.
TUT.by
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