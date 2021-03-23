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Британия усилит присутствие в Черном море

Будет укреплено сотрудничество с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной в обеспечении "свободы навигации и безопасности" в Черном море.

В рамках модернизации вооруженных сил Британия планирует активизировать свое присутствие в Арктике и на Балканах, а также в Балтийском, Средиземном и Черном морях. Об этом говорится в плане реформирования британских вооруженных сил, представленном в понедельник, 22 марта, Минобороны страны.

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - указано в документе.
Напомним, неделю назад Британия представила Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанный на период до 2030 года. В документе наиболее актуальной угрозой безопасности Европы названа Россия.
На это в Москве заявили, что "Россия угрозой не является" и позиционировать так РФ неприемлемо, пишет korrespondent.net
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