Правозащитники признали политзаключёнными ещё двоих человек
Правозащитники признали политзаключёнными брестчанку Ольгу Завадскую (обвиняемую по ч. 2 ст. 339 УК и взятую под домашний арест) и оршанца Михаила Беркаса (осуждён на один месяц ареста по ст. 341 УК).
На сегодня в Беларуси 288 политзаключённых.
Завадскую обвиняют в хулиганстве за сделанное чучело Александра Лукашенко. К чучелу были прикреплены два листа бумаги с надписями "Украл голоса" и "Осудил невиновных", пишет Еврорадио. Вместе с другими брестчанами Завадская вывесила чучело на дереве возле Варшавского шоссе.
"Суть действий — содержание надписей, а также вид чучела, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период", — говорится в заявлении правозащитников. Они считают, что эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство, так как это выражение мнения.
Оршанца Михаила Беркаса осудили 24 февраля, признав виновным в осквернении сооружений и порче имущества. Мужчина сделал несколько политических граффити ("Жыве Беларусь", "3%" и т. д.) в оршанском микрорайоне Западная. По мнению суда, он повредил объекты, что выразилось "в снижении их эстетических характеристик путем повреждения оборонительно-декоративного покрытия", и нанёс материальный ущерб их владельцам на сумму 583 рубля 57 копеек.
"В связи с этим мы в очередной раз отмечаем, что содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что мотивами их нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы", — подчёркивают правозащитники.
По их мнению, действия Завадской и Беркаса попадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах.
Правозащитники требуют немедленно освободить Завадскую и Беркаса и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в стране.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", консультационный центр "Хьюман Константа", центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский документационный центр.
21:54 22/03/2021
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