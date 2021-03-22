Оппозиция призывает ввести «безвиз» для белорусов





Анатолий Лебедько, представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы, рассказал на форуме им. Кастуся Калиновского в Вильнюсе, почему для граждан Беларуси нужен безвизовый режим с ЕС. По его мнению, открытие границ могло бы стать ключевым фактором поддержки белорусских граждан, пишет interfax.by.





У белорусов должна быть возможность свободно перемещаться», — заявил Лебедько.





В Вильнюсе 22 марта проходит форум им. Кастуся Калиновского. В том числе оппозиция обсуждает помощь в организации переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве по итогам общенационального голосования, которое 18 марта объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.







