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Оппозиция призывает ввести «безвиз» для белорусов

Белорусская оппозиция назвала ключевой фактор, который послужил бы поддержкой со стороны Евросоюза. Ее представители призывают ввести «безвиз» для белорусов.


Анатолий Лебедько, представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы, рассказал на форуме им. Кастуся Калиновского в Вильнюсе, почему для граждан Беларуси нужен безвизовый режим с ЕС. По его мнению, открытие границ могло бы стать ключевым фактором поддержки белорусских граждан, пишет interfax.by.

У белорусов должна быть возможность свободно перемещаться», — заявил Лебедько.

В Вильнюсе 22 марта проходит форум им. Кастуся Калиновского. В том числе оппозиция обсуждает помощь в организации переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве по итогам общенационального голосования, которое 18 марта объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. 
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